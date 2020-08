Rozbřesk: Pozornost se obrací k ČNB. Eurodolar testoval 1,20

Zrychlující šíření pandemie napříč Evropou a neschopnost Spojených států dohodnout se na pokračování koronavirové pomoci ekonomice asi budou hýbat trhy na počátku nového týdne. Nová čísla včetně statistiky z amerického trhu práce (payrolls) nakonec mohou být odcloněna na vedlejší kolej…, a to i kdyby v červenci ukázaly na další silný přírůstek pracovních sil (blížících se 1,5 milionu).



Hlavní strach budou mít trhy z toho, aby politický pat definitivně nevykolejil amerického spotřebitele. Pokud se Bílý dům a Kongres neshodnou na další vlně rozpočtové pomoci, zakusí víc než 25 milionů Američanů rychlou “fiskální brzdu”. Od začátku srpna jim totiž přestanou definitivně chodit mimořádné COVID dávky v hodnotě 600 dolarů týdně. Horší sentiment mezi Americkými spotřebiteli nakonec může ohrozit celé globální oživení – výdaje amerických domácností totiž tvoří skoro třetinu světové spotřeby (zdaleka nejvíc na světě). Uvidíme, jestli to bude pro akciové investory dostatečný argument, alespoň načas vystoupit z rychle rozjetého vlaku.



V tuto chvíli však nebude mít důvod nic výrazného měnit. Ekonomika padala v první polovině roku o něco méně, než se obávala ČNB . Navíc inflace zůstává relativně vysoko a sazby se už dostaly na dostřel technické nuly. Aby se ČNB rozhoupala k další akci, museli bychom v druhé polovině roku vidět velice pomalé a komplikované oživení, doprovázené růstem nezaměstnanosti , rychlým poklesem dynamiky mezd a inflačních očekávání. I tak by ovšem primárně musela reagovat vláda, při pohledu na vysoké přebytky likvidity v českém finančním systému je zjevné, že centrální bankéři už většinu práce odvedli... Koruna jako by zatím váhala s útokem na 26,00 EUR/CZK a tento týden to nakonec může mít ještě o něco těžší. ČNB by ji sice stabilními sazbami neměla rozhodit, nebezpečná může být však nervozita trhů z neschopnosti USA přijmout druhou vlnu fiskální pomoci. Pokud by se měla nejistota přenést na širší spektrum rozvíjejících se trhů, bude se koruně těžko pomýšlet na další zisky Americký dolar byl ještě na konci uplynulého týdne pod extrémním tlakem a testoval úrovně v okolí 1,20 EUR/USD . To však může být alespoň načas maximum možného. Strach z krachu jednání o nové vlně fiskální pomoci v USA dohromady s rostoucím tempem šíření epidemie, by mohl načas vzít rizikovým aktivům vítr z plachet a tím poskytnout dolaru na důležitých technických úrovních vítanou oporu.