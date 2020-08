Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín 2020 zpřísňuje hygienická opatření a snižuje kapacitu běžců

Zlín – Z důvodu aktuálního vývoje situace se organizátoři Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín rozhodli upravit celkovou kapacitu závodů pro letošní ročník. Dochází také k přesunu startu Festivalového VIVA rodinného běhu a změně některých pravidel v organizaci závodu. Akce, kterou pořádá společnost FILMFEST, s. r. o. společně s Běhy Zlín, z.s., se uskuteční v již dříve avizovaném náhradním termínu 12. září 2020.

Plánovaná celková kapacita na tratích půlmaratonu, čtvrtmaratonu a štafetového běhu byla původně pro letošní rok stanovena na 2000 závodníků. „S ohledem na vývoj situace a na ni navazující hygienická opatření snižujeme celkovou kapacitu sportovního odpoledne na 1 500 běžců,“ oznámila výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová. Registrace je možná výhradně on line prostřednictvím webu www.zlinskypulmaraton.cz, a to do 6. září. Přihlásit se na místě nebude možné. Součástí startovného je i letos řada benefitů včetně personifikovaného startovního čísla, které obdrží pouze běžci přihlášení v termínu do 14. srpna.

Start závodu je v 16:00 hodin a uskuteční se intervalově, v časových rozestupech pro jednotlivé typy závodů. Běžci se jako v předchozích letech vydají z náměstí Míru přes Benešovo nábřeží, Podvesnou na Čepkov, Rybníky přes bývalý Baťovský areál zpět na náměstí Míru.

Součástí akce je již tradičně oblíbený Festivalový rodinný běh na 1400 metrů, jehož titulárním partnerem se letos stala Kovárna VIVA. „Start tohoto závodu jsme se rozhodli přesunout do dopoledních hodin. Místo plánované 14:00 hodiny tak bude zahájen už v 11:00 hodin,“ uvedla Jarmila Záhorová a dodala, že vyzvednutí startovních čísel bude letos probíhat den předem na náměstí Míru v čase od 15:00 do 20:00 hodin a v den konání závodu od 9:00 do 10:00 hodin. „Účastníky Festivalového VIVA rodinného běhu ze Zlína a okolí prosíme, aby si svá startovní čísla vyzvedli již v pátek 11. 9. a sobotní čas přenechali těm, kteří do Zlína přijíždějí z delších vzdáleností pouze na jediný den. Bez startovního čísla nebude žádný z běžců vpuštěn na trať,“ doplnila. Kapacita závodu je 800 běžců a mohou se jej zúčastnit dospělí s dětmi, junioři nebo ti, co preferují kratší tratě. Registrace je možná výhradně online prostřednictvím webu www.zlinskypulmaraton.cz, a to do 6. září. Přihlásit se na místě nebude možné.

Hygienická opatření, která připravují organizátoři v rámci Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín i Festivalového VIVA rodinného běhu odpovídají momentálně platným nařízením vlády ČR a budou průběžně upravována dle vývoje situace. Přihlášení závodníci o nich budou informováni mailem v týdnu před konáním závodu společně s dalšími pokyny. "Všichni účastníci závodů musí nově také poskytnout písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, které odevzdají na místě,“ upozornila Jarmila Záhorová.

Podrobné informace i formulář čestného prohlášení ke stažení jsou k dispozici na www.zlinskypulmaraton.cz

Zdroj: TZ