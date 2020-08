Sledujte živě návrat astronautů z ISS, Crew Dragon dosedne v Mexickém zálivu

Uběhly dva měsíce od úspěšného dopravení dvou amerických astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Loď Crew Dragon soukromé firmy SpaceX by nyní měla v automatizovaném režimu naopak zajistit jejich návrat zpět na Zemi. Prostřednictvím přenosu půjde událost opět sledovat on-line.

Vše započne ze soboty na neděli oddělením lodi Crew Dragon od ISS v plánovaném středoevropském čase 1:34 hod. Postupné čtyři zážehy motorů nasměrují loď směrem od ISS a následně pak v neděli večer našeho času také ke vstupu do atmosféry. Deorbit by měl být zahájen v 19:49 hod. a za necelou hodinu by astronauti Bob Behnken a Doug Hurley již měli být zpět na zemi, resp. s Crew Dragon v oceánu. Ještě předtím ve výšce zhruba 5,5 kilometru nad zemí dojde k otevření prvních dvou padáků. Další čtyři pak začnou pomáhat s bržděním zhruba ve 2 kilometrech nad zemí. Loď Crew Dragon by to těsně před přistáním do oceánu mělo zpomalit na zhruba 27 km/h. K "dopadu" má dojít v cca 20:41 hod.



Přistání ještě může ovlivnit počasí, když zejména tropická bouře Isaias může zamíchat s výběrem potencionálních konkrétních 7 „připravených“ míst v Atlantiku. Každopádně se bude přistávat blízko Floridy v Mexickém zálivu.

Současná mise s názvem Demo-2 je posledním významným milníkem pro systém kosmického letu společnosti SpaceX, který má NASA certifikovat pro operační mise posádek na a z Mezinárodní vesmírné stanice. Jakmile bude mise Demo-2 dokončena a týmy SpaceX a NASA zkontrolují všechna data pro certifikaci, další astronauti NASA Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker a JAXA astronaut Soichi Noguchi budou za pomoci SpaceX vysláni již na půlroční misi. Plánována je od konce září.

Závěrečnou fázi současné mise lze níže postupně sledovat v on-line přenosu (příp. zpětně ze záznamu), tak jak bude společností SpaceX potažmo NASA vysílána. Samotný úvod přenosu je plánován na 23:15 hod.