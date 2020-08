Od 1. srpna platí pro cesty do Belgie povinnost vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“

31.07.2020 / 10:47 | Aktualizováno: 31.07.2020 / 23:31

Od 1. srpna musí všichni cestující, kteří se v Belgii zdrží po dobu delší než 48 hodin, vyplnit formulář „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář, který bude sloužit k případnému trasování kontaktu, může být vyplněn i elektronicky.

Existují 2 typy formuláře v závislosti na tom, zda máte (či chcete uvést) Váš mobilní telefon. První formulář lze vyplnit online (je nutné zadat číslo mobilního telefonu, na který přijde sms s potvrzovacím kódem) a je třeba jej odeslat během 48 hodin před přejezdem hranic Belgie. Druhý formulář je možné stáhnout z webu, vyplnit a pak odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete.

Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii.

Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be, nebo jej vyplnit online během 48 hodin před příjezdem.

Pro každého cestujícího ve věku od 16 let musí být vyplněn samostatný formulář.

Informace týkající se dětí do 16 let musí být vyplněny na přiloženém formuláři pro dospělé, pokud je doprovází. Pokud děti mladší 16 let cestují samy, musí vyplnit formulář. Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od příjezdu, musíte to nahlásit zasláním úplných a aktualizovaných informací na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K CESTÁM DO/Z BELGIE