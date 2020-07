Výsledková sezóna příští týden přinese hlavně evropské výsledky; u nás KB a O2

Finanční trhy v tomto týdnu opět sledovaly 2 výrazná témata – výsledkovou sezónu a další šíření pandemie Covid-19. Výsledková sezóna v USA se dostala do své klíčové části a v Evropě se pomalu také rozběhla. V průběhu týdne výsledky spíše zklamávaly, když hlavně americké průmyslové firmy (3M, Boeing, General Electric) nedávaly povzbudivý výhled. Ovšem na závěr týdne sentiment výrazně oživily technologické firmy (Apple, Amazon, Facebook), které svými výsledky překonaly očekávání a zanechaly dobrý dojem na trzích. Náladu na trzích v týdnu zhoršovaly zprávy o nárůstu počtu nových případů onemocnění Covid-19 ve vybraných státech Evropy a zpětné zavádění některých restrikcí, které zhoršuje výhled na oživení ekonomiky.

Ve čtvrtek a v pátek se také objevily první výsledky HDP za 2Q. Americká ekonomika propadla meziročně o 9,5 %, HDP eurozóny o 15,0 %, přitom propad německé ekonomiky dosáhl téměř 12 % r/r, francouzské o 19 % a španělské dokonce o 22 %. Naopak bez reakce trh přešel zasedání Fedu ve středu, který prodloužil své záchranné programy o tři měsíce až do konce roku. Důležitým pohybem na finančních trzích bylo oslabování dolaru, který k euru ztratil dalších 1,7 % t/t a klesl na 2leté minimum 1,19 USD/EUR. Za 3 týdny dolar ztratil k euru 5 procent. Naopak zlato pokračovalo v růstu a dostalo se na nové historické maximum 1980 USD.

V USA si široký index S&P 500 díky technologickým akciím tento týden připsal růst okolo 1 %. V Evropě akciové indexy ztrácely v průměru 2-3 % t/t. Domácí index PX poklesl o 3,6 % t/t na 883 bodů, především kvůli bankám.

Společnosti na BCPP

V pátek před otevřením trhu zveřejnily své výsledky za 2Q Erste Group a Moneta Money Bank. U obou bank byly společným faktorem dopady pandemie Covid-19, která přinesla zhoršení makroekonomického výhledu. Na straně výnosů došlo k propad výnosů z poplatků a úrokových výnosů. Na nákladově straně to byla vysoká tvorba opravných položek, která stála i za většinou propadu čistého zisku.

Čistý zisk Erste ve 2Q propadl na 58 mil. EUR (-84 % r/r), což byl hlubší propad, než se očekával. Právě 2Q z hlediska výkonnosti byl měl být nejhorší. Management dále uvedl, že je stále připraven vyplatit dividendu za roky 2019 i 2020, jakmile to podmínky včetně regulace umožní.

Moneta ve 2Q dosáhla čistý zisk ve výši 469 mil. Kč (-54 % r/r), který byl výrazně pod očekáváním trhu. Z hlediska úrovně a meziročního srovnání byly výsledky Monety ve 2Q výrazně ovlivněny konsolidací Wüstenrot CZ. Společnost zveřejnila aktualizovaný výhled pro roky 2020-2022, kde v tomto roce očekává čistý zisk minimálně na úrovni 2,1 mld. Kč, s růstem na 2,7, respektive 3,8 mld. Kč v následujících dvou letech.

Akcie Erste v pátek zavřely na úrovni 507,8 Kč (-9,2 % t/t) a akcie Monety na 50,8 Kč (-4,7 % t/t). Akcie bank v pátek reagovaly negativně na výsledky, ale větší část propadu vznikla během týdne kvůli trvalému prodejnímu tlaku na evropských bankách.

V úterý ČEZ podle očekávání podepsal se státem smlouvy o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Stát podle dohod firmě poskytne úvěr ve výši 175 mld. korun, který během výstavby bude bezúročný a po spuštění provozu ponese úrok 2 %. Stát bude ČEZu dále garantovat předem stanovenou cenu elektřiny. Příští týden začne česká vláda vyjednávat s EU, aby schválila podepsané dohody o podpoře firmě ČEZ.

Největší růst na pražské burze zaznamenaly akcie společnosti PFNonwovens (+3,32 % t/t na 684 Kč), avšak bez jakékoli kurzotvorné zprávy. Titul se již déle obchoduje bez významných impulzů a na nízkých objemech. Naopak největším poklesem prošly akcie Erste Group (-9,16 % t/t na 507,8 Kč). Na akcii dolehlo potvrzení hlubokého propadu ekonomik v Evropě ve čtvrtek a poté páteční výsledky, které potvrdily hluboký propad zisku.

Výhled

Investoři budou v následujícím týdnu podle nás sledovat především vývoj nekončící pandemie Covid-19 a některé makroekonomické ukazatele. Naopak výsledková sezóna, z níž v USA již odreportovaly své výsledky nejvýznamnější firmy, bude už jen doznívat. Pokračující růst počtu nakažených vedl v uplynulém týdnu k doporučení některých vlád svým občanům necestovat do vybraných zemí (např. Velká Británie a Německo vůči Španělsku). To přispělo ke stresu na některých částech akciového trhu. Očekáváme tak, že budou trhy dále citlivě reagovat na vývoj nákazy v USA a v Evropě. Čtvrteční HDP potvrdilo obavy z rekordního propadu ekonomik, a investoři proto budou sledovat především indexy nákupních manažerů (ISM) a trh práce v USA. Změna zaměstnanosti v USA v pátek by měla potvrdit, že oživování ekonomiky se zpomaluje, a to podle nás může trhy nadále zatěžovat. Máme proto na příští týden spíše opatrný výhled s potenciálem korekce na akciových indexech. Výsledky za 2. kvartál budou reportovat již povětšinou evropské společnosti, např. UniCredit, HSBC, BMW či Siemens.

Na domácím trhu v pondělí oznámí výsledky za 2. kvartál Komerční banka. Očekáváme, že čistý zisk meziročně propadne o 46 % na 2,2 mld. Kč. Nejvíce na výsledky dopadne propad příjmů z provizí a poplatků vzhledem k zastavení ekonomické aktivity během karantény. KB navíc v 1Q ještě nevytvářela opravné položky na úvěry, a jejich tvorba tak bude o to větší nyní. Sledovat se bude také celoroční výhled managementu. V pátek také zveřejní výsledky O2 CR. Zde očekáváme podstatněji stabilnější hospodaření, kde by pokles příjmů z roamingu a prodeje hardwaru měl být částečně kompenzován vyššími výnosy z fixních linek v ČR. Ve čtvrtek bude zasedat ČNB, kde však neočekáváme žádné výrazné změny politiky. Základní úroková sazba podle nás zůstane na 0,25 %.

Z makroekonomického pohledu týden začne čínským indexem nák. manažerů Caixin v průmyslu za červenec (oček. 51,1 po 51,2 b. v červnu) a obdobně americkým ISM v průmyslu (oček. 53,6 vs. 52,6 b. v červnu). Ve středu pak USA naváží indexem ISM ve službách (oček. 55 po 57,1 b.). Poté se přesune pozornost do Evropy, a to na průmyslové objednávky v Německu za červen (oček. +9,7 % po +10,4 % m/m) ve čtvrtek a průmyslovou výrobu v pátek (oček. +8,2 % po 7,8 % m/m). Číslem týdne bude páteční změna zaměstnanosti v USA za červenec, kde se čeká přírůstek o 1,5 mil. pracovních míst, což však bude prudké zpomalení z předchozích 4,8 mil.

Pavel Ryska

Analytik