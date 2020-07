Upozornění pro školkaře, kteří zamýšlejí dodávat hostitelské rostliny bakterie Erwinia amylovora, původce bakteriální spály růžovitých, do chráněných zón v EU, vymezených vůči této bakterii

41.

Dřevo jehličnanů (Pinales)

4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

a) Dřevo je prosté kůry nebo b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ips typographus Heer, nebo c) dřevo nebo jeho obal jsou opatřeny značkou „Kiln- dried“, „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.