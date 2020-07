Finanční trhy pandemii navzdory (Komentář)

Česká koruna setrvala v průběhu celého týdne na silných hodnotách, když se obchodovala v rozmezí 26,20 až 26,30 CZK/EUR. Výrazné posilování z minulého týdne, které odstartovalo oznámení shody evropských lídrů nad návrhem záchranného balíčku Evropské komise, však v tomto týdnu nepokračovalo. Dnes zveřejněná čísla tuzemského HDP za druhé čtvrtletí, která příjemně překvapila, když ekonomika poklesla v uvozovkách jen o 10,7 %, zavedla korunu mírně pod 26,20 CZK/EUR. Na další posilování to už však v závěru týdne nevypadá. Více jsme o dnešních datech psali zde https://bit.ly/3hWexJg.



Silnější koruně pomáhá i nedávný nárůst tržních úrokových sazeb. Ten souvisí s posledními daty z ekonomiky, které vedou trh k očekávání, že by Česká národní banka mohla začít zpřísňovat měnovou politiku dříve. Zmiňme třeba návrat inflace nad 3 %, či optimistický vývoj měsíčních indikátorů v průběhu května a června, který dnes stvrdil i pozitivně vyhlížející předběžný odhad HDP. My si to však nemyslíme a čekáme stabilitu dvoutýdenní repo sazby na současné úrovni až do konce roku 2021. Paradoxně jedním z důvodů je i aktuální vývoj koruny, která je výrazně silnější než ČNB ve své poslední prognóze očekávala.



Silnější jsou i zbylé měny regionu, tedy polský zlotý a maďarský forint. Na celý region totiž působí i posilující euro k dolaru, které v posledních třech týdnech přidalo více než 5 %. Tak jak finanční trhy z počátku pandemie vylekaně padaly, tak dnes při obnoveném šíření nákazy a rekordním počtu nakažených na celém světě dělají jako by nic. To potvrzuje i index volatility VIX, který sestoupil na hodnoty z konce února. A obdobně jsou na tom i akciové trhy, které už také dotahují předkrizové úrovně. Příkladem je americký akciový index S&P 500, který tento týden uzavíral poblíž 3 250 b., tedy nedaleko od únorového maxima kolem 3 400 b.