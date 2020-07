Plzeň: Festival Divadlo zahajuje prodej vstupenek

Festival Divadlo zahajuje prodej vstupenek

Fotografie: archiv Mezinárodního festivalu Divadlo

Mezinárodní festival Divadlo, který proběhne od 9. do 16. září 2020 v Plzni, zahájí v pondělí 3. srpna v 9.00 předprodej vstupenek v síti Plzenskavstupenka.cz. Bohužel z důvodu aktuálních koronavirových cestovních opatření se přesouvá na rok 2021 hostování proslulého kanadského režiséra Roberta Lepage, který měl přijet se sólovou inscenací 887. Místo představení tohoto souboru uvidí diváci novou inscenaci Národního divadla Stát jsem já v režii Jana Mikuláška.

V rámci zahraničního programu se tak v Plzni představí dva soubory – z Francie a Slovenska. Návštěvníci uvidí jedno z nejoceňovanějších děl Avignonského festivalu 2019 – hravou hudební inscenaci Triumf lásky, jejímž autorem a režisérem je Olivier Py, současný ředitel festivalu, někdejší dlouholetý ředitel pařížského divadla Odéon a jeden z nejslavnějších francouzských režisérů a dramatiků dneška. „Režisér se inspiroval námětem bratří Grimmů – s jeho výrazným režijním rukopisem plným divadelnosti a kabaretní stylizace se tak můžeme setkat v pohádkovém příběhu o zamilované dívce, která musí o svou lásku bojovat ve světě rozvráceném válkou. Inscenace je tak dokladem, že pohádky věru nemusejí být jen pro děti,“ uvedl dramaturg Michal Zahálka.

Jiří Havelka u nás patří k nejzajímavějším režisérům střední generace. Festival Divadlo letos nabídne zajímavou příležitost se setkat s jeho tvůrčím počinem, který vznikl za našimi hranicemi – ve Slovenském národním divadle. Autorská inscenace Dnes večer nehrajeme pojednává Listopadovou revoluci jako zábavný kabaret z hereckého prostředí. „Klade otázku, zda má divadlo pouze tlumočit dramatický text, nebo může v určitý moment plnit společenskou roli,“ řekla dramaturgyně Dora Viceníková. Název je inspirován prohlášením pracovníků Slovenského národního divadla, kde stojí: ‚Nikdy jsme si nemysleli, že nastane chvíle, kdy základní úlohou herce bude nehrát. V inscenaci se propojují autentické materiály z roku 1989 s přesahy k dnešním kauzám i otázkou po podstatě divadla.‘

Domácí program nabídne příležitost uvidět to nejzajímavější, co vzniklo za uplynulou, koronavirem poznamenanou sezónu na divadelních scénách v celé České republice. „Letošní festivalová nabídka z domácí tvorby se vyznačuje neobvyklou pestrostí žánrů – od opery a komorního muzikálu přes loutky k nejvíc zastoupené činohře – i námětů,“ zdůraznil dramaturg Jan Kerbr. Diváci se mohou těšit na představení z Brna, Prahy, Ostravy, Hradce Králové či Liberce. Prezentovat se budou i plzeňské scény. Divadlo J. K. Tyla zavede diváky ve stejnojmenné inscenaci do městečka Middletown (režie Marek Němec) a Divadlo Alfa nabídne loutkovou féerii Pozor, Zorro! s téměř osmdesáti ‚dřevěnými‘ herci (režie Tomáš Dvořák).

Hlavní program tradičně doplní sekce Johan uvádí v prostoru Moving Station, venkovní akce, výstavy a diskuse.

Více informací na www.festivaldivadlo.cz.

Editace textu: Hana Josefová