Goldman Sachs: Dolar by mohl přijít o status světové rezervní měny

Pozice dolaru jako světové rezervní měny začíná být v ohrožení, domnívá se banka Goldman Sachs Group. Americká měna čelí několika rizikům, jako jsou zvyšující se politická nejistota a znepokojení, které obklopuje další nárůst případů nového koronaviru v zemi. Dalším rizikem může být “inflační zatížení”, respektive posun k němu na straně americké centrální banky.

“Začaly se objevovat opravdové pochybnosti o dlouhodobé životnosti amerického dolaru,” napsal Daniel Sharp a další stratégové americké banky, jejichž názor je ve finančních kruzích stále menšinovým. Poukazuje ale na obavu mezi investory, že tištění peněz vyvolá v budoucích letech inflaci, následkem čehož utíkají především v tomto měsíci z dolaru a cpou peníze do zlata.

„Zlato je platidlem poslední záchrany, především v prostředí, jako je to současné, ve kterém vlády snižují hodnotu zákonných měn a stlačují reálné úrokové sazby na historická minima,“ napsali také. V současnosti se tudíž objevují „reálné obavy týkající se dlouhověkosti dolaru jakožto rezervní měny“, napsali.

Evropská unie přišla tento měsíc s historickým balíkem podpory zemím EU zasaženým koronavirem, který pomohl euru nahoru a po kterém se objevilo volání po kapitulaci dolaru. Dolarový spotový index Bloomberg zažívá pravděpodobně nejhorší červenec za poslední dekádu.

Goldmani se domnívají, že narůstající úroveň dluhu v USA, který nyní přesahuje 80 % hrubého domácího produktu země, zvyšuje riziko, že centrální banky a vlády nakonec mohou kývnout na rychlejší inflaci. Ostatně inflační očekávání investorů do dluhopisů se zvyšují prakticky den po dni, jakkoli z velmi nízkých výchozích úrovní. Jenomže ponuré prognózy o překotném růstu cen se objevily už po minulé krizi z roku 2008. Tehdy nevyšly, takže není divu že se mnoha analytikům podobné věci teď opakovat nechce. Obzvlášť když ekonomika míří do ještě hlubší recese.

Nyní ale tato debata nabývá na hlasitosti. K tlaku na očekávání vyšší inflace se navíc přidávají předpovědi, že Fed brzy propojí vodítko pro nastavování úrokových sazeb s cenami. Alespoň dočasně by to inflaci umožnilo rozběhnout se nad 2% cíl americké centrální banky.

„Výsledné nabobtnalé rozvahy a rozsáhlá tvorba peněz vyvolávají obavy ze snižování hodnoty peněz,“ napsali analytici této banky. Vytváří to „větší pravděpodobnost, že až se ekonomická aktivita vrátí do normálu, budou to někdy v budoucnu pobídky pro centrální banky a vlády, aby umožnily inflaci driftovat výše, a snížily si taím nahromaděné dluhové břemeno,“ napsali.

Rally na zlatě, trhající světové rekordy, poukazuje na obavy o světovou ekonomiku. Goldman Sachs zvýšila svou 12měsíční prognózu ceny zlata na 2300 USD za unci z dosavadních 2000 USD. Zlato se aktuálně obchoduje kolem 1950 USD za unci, i když futures se už milníku 2000 dolarů dotkly. Americká centrální banka ve středu v závěru pravidelného dvoudenního měnového zasedání úrokové sazby nezměnila. Očekává ale jejich setrvávání na nižších úrovních, což by mohlo dále pomáhat zlatu.

Cena zlata rostla, zatímco reálné úrokové sazby klesaly:

Americký dolar se nadále používá v 88 % veškerých měnových obchodů a stále představuje zhruba 62 % světových devizových rezerv, I když v 70. Letech to bylo více než 85 %.

Spojené státy se ani “zdaleka nepřibližují tomu, že by přišly o status rezervní měny, vzhledem k hloubce kapitálových trhů a převažujícího množství globálních transakcí denominovaných v dolarech,” napsal Michael Krupkin z Barclays. A sami Goldmani říkají, že se nedomnívají, že jejich varování musí nutně nabýt reálný rozměr.

Zdroje: Bloomberg