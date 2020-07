Do jakých nerostných surovin investovat v roce 2020? (31.7.2020)

Pro investory do drahých kovů byl tento rok doposud brilantní, protože investoři hledali bezpečná útočiště v důsledku koronavirové krize a přesunuli svůj kapitál do zlata, stříbra a dalších drahých kovů.

Cena ropy však zaznamenala historický krach a krátkodobě se dokonce na termínovém trhu obchodovala v negativním teritoriu. Byly také ovlivněny obecné kovy (měď, zinek, cín,…), ale nyní se v polovině roku 2020 uzdravují. Podívejme se tedy na některé vybrané komodity.

Prognóza ceny zlata

Vyhlídky na pokračující růst ceny zlata v roce 2020 jsou velmi dobré. Z fundamentálního hlediska se rámcové podmínky pro zlato výrazně rozjasnily již v roce 2019. Vedle obrovských nákupů centrálních bank je pro prognózu ceny zlata silným argumentem krize COVID-19. Je tomu tak proto, že pandemie COVID-19 měla obrovský dopad na globální ekonomiku. Z technického hlediska jsou semafory zelené od doby, kdy byla proražena hranice 1375 USD. Z dlouhodobého hlediska by se cena zlata mohla zaměřit na historicky nejvyšší hodnotu 1 920 USD z roku 2011.

Prognóza ceny stříbra

Stříbro v roce 2011 kleslo z historicky nejvyšší hodnoty 50 USD a od té doby se nikdy nedokázalo zotavit. Po celá léta se pohybuje v cenovém rozmezí 14 USD a 20 USD. Od roku 2018 však zaznamenáváme stále více pozitivních signálů. Dlouhodobě klesající trend se dostal do postranní fáze. Nyní je nutné překonat resistenci v rozmezí 19-20 USD, což by byl signál pro začínající vzestupný trend. Cena by poté mohla vyšplhat až na 25-30 USD. Vzhledem k tomu, že po stříbře je daleko větší poptávka v průmyslu než po zlatě, jako nástroj pro zabezpečení v době krize upřednostňujeme zlato.

Prognóza ceny platiny

Po letech klesajícího pohybu se zdálo, že platina se konečně stabilizovala a nastavila nový uptrend. Krátce po překročení hranice 1000 USD se však trend opět otočil v důsledku pandemie COVID-19 a klesl o 600 USD na nové 15leté minimum. V současné době se platina obchoduje přibližně za 800 USD, což je oblast důležitého supportu z posledních 10 let. K obnovení býčího trendu by cena platiny musela vyšplhat nad 1 000 USD. Tento scénář zatím není předvídatelný, ačkoli World Platinum Investment Council (WPIC) očekává, že s ohledem na krizi COVID-19 dojde v roce 2020 k bodu zlomu pro automobilový průmysl. Můžeme očekávat, že poptávka bude klesat a následně dojde k obrácení trendu a nastavení silného uptrendu.

Prognóza ceny palladia

Palladium bylo jednou z komodit s nejsilnějším růstem cen za poslední čtyři roky se zvýšením ceny o 500 % na 2 800 USD za unci. Rally ale nemůže pokračovat navždy. Ve skutečnosti, když se podíváme na jedenáctileté období, můžeme vidět nárůst o neuvěřitelných 1 350 %. Krize COVID-19 nakonec srazila cenu palladina k supportu v okolí 1600 USD. Předchozí uptrend tak byl přerušen, i když palladium se nyní opět obchoduje za necelých 2 000 USD. V roce 2020 by však palladium mohlo zaznamenat slabší rok s negativní výkonností.

Prognóza ceny ropy

Po poklesu cen čelí globální ropný průmysl zásadní reorganizaci, ve které přežijí pouze nejsilnější společnosti. Ropný trh se tak pravděpodobně ještě více zacentruje na ropné giganty, kteří mají velké hotovostní rezervy, snadněji dosáhnou na úvěry, mohou proniknout na dluhopisový trh nebo snadněji emitovat nové akcie. Mnoho projektů produkce ropy, které by se později mohly znovu stát zajímavými, lze zakoupit od slabých konkurentů za výhodné ceny. Cena ropy v roce 2020 pravděpodobně zůstane nízká, protože v důsledku krize COVID-19 celosvětově došlo k obrovskému poklesu objemu dopravy a letů. Nejpravděpodobnějším scénářem je kolísavý pohyb do strany – lze očekávat, že se cena ropy bude pohybovat přibližně v rozmezí 25-45 USD.

Hledáte aktuální analýzy světových akcií a ETF?

Tituly, které se nyní vyplatí sledovat, akcie jsou zralé na proražení nebo odraz. Každé úterý Vám zašleme aktuální analýzy 4 světových akcií a jednoho ETF včetně konkrétních úrovních vstupů a výstupů pro obchod. Přihlaste se k investičnímu newsletteru Breakout trader a získejte ihned analýzu akcií na tento týden.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika. Vaše celková ztráta může převýšit Váš celkový vklad.