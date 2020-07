Rozbřesk: Přepisování historických rekordů pokračuje

Už včera zveřejněné předběžné výsledky americké a německé ekonomiky ukázaly, že dopad korona-krize je naprosto nebývalý. Dvouciferný propad, k němuž přispěl nejdříve rozpad dodavatelských řetězců a následně restrikce a opatrnost spotřebitelů a v neposlední řadě i obezřetnost firem. Nepřekvapí proto, že na poklesu německé ekonomiky o více než 10 procent se podílely všechny složky poptávky s výjimkou vlády. Zadrhnul se zahraniční obchod, spotřebitelé omezovali své výdaje a firmy investice. A tak jediný, kdo utrácel více, byla nakonec vláda. A s obdobným scénářem můžeme počítat i pro další evropské země včetně ČR, která dnes zveřejnila svá předběžná čísla za druhé čtvrtletí. Lišit se bude jen rychlost pádu, která byla „úměrná“ načasování, míře dopadu koronaviru a restrikcí s ním spojených v každé jednotlivé zemi.

Výsledek za ČR známe, za eurozónu přijde na řadu v jedenáct hodin. Půjde však zatím jen o předběžná čísla bez dalších podrobností, takže se budeme muset spoléhat pouze na doprovodný oficiální komentář. Nová čísla je proto vhodné brát spíš jako orientační, protože bez dalších podrobností se z nich „hluboké“ či zásadní závěry dělat nedají. Ani pokud jde o nedávnou minulost a vlastně ani pro nejbližší budoucnost. Navíc je pravděpodobné, že tato čísla bude čekat revize s tím, jak budou se zpožděním přicházet další tvrdá data z ekonomiky. V tuto chvíli je spíše vhodné řešit, jak se ekonomika vzpamatovává z úvodního nabídkového korona-šoku a vypořádává s šokem poptávkovým, kterému se nejspíš nevyhne ani za pomoci nebývalé fiskální expanze.

V tomto směru se však zatím můžeme opírat pouze o měkká data, respektive o průzkumy mezi firmami a spotřebiteli, které naznačují, že to nejhorší je už za námi. Každý další průzkum potvrzuje optimismus firem, pokud jde o další měsíce, nicméně si nelze nevšimnout, že je za ním spíše pozitivní očekávání než naplněné zakázkové knihy. A platí to i pro nejnovější výsledky za červenec. Firmy v tuzemském průmyslu i ve službách čekají příznivější výsledky v dalších měsících, nicméně kromě některých odvětví a oborů, které byly co do tržeb v době korona-krize na nule, není příliš vidět nárůst zakázek (poptávky) a už vůbec ne návrat na hodnoty před koronakrizí. A tak jediné, co se dá téměř s jistotou říct, že recese je sice už za námi, avšak návrat zpět na předkoronové hodnoty bude ještě hodně dlouhý.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se včera nenechala nijak ovlivnit přicházejícími prvními odhady propadu HDP v Německu nebo v USA a dál se držela v úzkém pásmu okolo úrovně 26,25 EUR/CZK. Dnes dojde i na český předběžný odhad HDP za druhý kvartál, který odhalí sílu dopadu korona-krize na českou ekonomiku a současně bankovní radě poskytne jeden z posledních ukazatelů pro rozhodování, jak dál směřovat měnovou politiku. Muselo by to však být si hodně překvapivé číslo, aby ČNB přimělo k nějaké akci nebo změnilo její již v podstatě připravenou prognózu, kterou centrální banka odhalí už příští čtvrtek po zasedání.



Zahraniční forex

Ztráty dolaru včera odpoledne nabraly nový rozměr, když americký prezident tweetoval myšlenku, že by raději listopadové volby odložil, než je uspořádal “poštovní” cestou. Kromě toho dolar stále trápí americký trh práce, který se s ohledem na stále se šířící virus zotavuje jen velmi pomalu.

Dnes si trh počká na výsledky HDP eurozóny za druhý kvartál. Ten, pokud vezmeme v úvahu již včera reportované výsledky Německa, Rakouska a Belgie, může skončit s mezikvartálním poklesem o 13% (či dokonce možná i hůře). Eurozóna bude rovněž reportovat míru inflace za červenec, která se zřejmě ocitne (v meziročním vyjádření) v záporných hodnotách. Obě důležité makro-zprávy by tak mohly vzít euru vítr z plachet.