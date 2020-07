HDP Evropy nalezl ve druhém čtvrtletí hluboké dno (Ranní zpráva z finančního trhu)

Statistiky dnes odhalí hloubku propadu evropských ekonomik. V případě eurozóny čekáme hluboký propad o 15,5 % meziročně. V případě ČR čekáme dno na 8,1 % meziročně. Nejistoty odhadů jsou ale enormní.

Čekáme jednociferný pokles HDP ČR

Hlavním údajem dneška budou především další data o vývoji ekonomik EU včetně ČR. V případě eurozóny SG čeká hluboký propad o 12,7 % mezičtvrtletně a 15,5 % meziročně. Odhady analytiků se zde pohybují v rozpětí od -11,8 % y/y do -16,4 % y/y. V případě ČR mají odhady analytiků ještě větší velký rozptyl od -8,3 % y/y do -16,2 % y/y, což ukazuje na obrovskou nejistotu odhadů. My se kloníme k jednocifernému poklesu. Vnější prostředí je argument pro horší výsledek, naopak lepšící se domácí data indikují šanci na slabší pokles. V každém případě jde o údaj, který bude důležitý i z hlediska nastavení měnové politiky, přičemž ČNB zasedá již příští týden. Výsledek by tak mohl ovlivnit i kurz koruny, který je aktuálně bez větších změn poblíž 26,25 CZK/EUR.

USA a Německo potvrzují silný pokles ekonomik v Q2

Na finančním trhu včera převládala spíše negativní nálada a akciové trhy v USA i Evropě mírně klesaly. Zprávy citují rekordní propady ekonomik, nicméně zveřejněné údaje o poklesu HDP v USA byly ve skutečnosti trochu lepší, než se čekalo. HDP v USA ve druhém čtvrtletí klesl o 32,9 % mezikvartálně anualizovaně. Čekal se pokles o 34,5 %. Na první pohled je to sice extrémní číslo, nicméně v meziročním srovnání jde o pokles o 9,5 %, což s ohledem na celosvětový kontext není až tak hrozné. Co ovšem překvapilo, byly cenový deflátory HDP a spotřeby domácností, které v mezikvartálním anualizovaném vyjádření vykázaly pokles o 1,8 % respektive 1,1 %, a to bylo citelně pod odhady. Klesající dluhopisové výnosy včera nesvědčily finančním akciovým titulům. Americký dolar včera proti euru posiloval, ale během odpoledne zisky vymazal a později oslabil na 1,189 USD/EUR.

Německý HDP ve druhém čtvrtletí klesl o 10,1 % mezikvartálně a o 11,7 % meziročně. Trh čekal zhruba o jeden procentní bod menší propad, ale překvapení je zde malé. Naopak v podobném gardu jako americké ceny překvapil první odhad vývoje německé inflace za červenec. Spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,5 % a meziroční růst spotřebitelských cen se zcela zastavil, když se čekal růst o 0,3 %. Česká koruna včera proti euru mírně oslabila na 26,26 CZK/EUR.