Moneta zaostává čistým ziskem za všemi odhady. Aktualizuje tříletý plán

Banka Moneta Money Bank oznámila čistý zisk druhého čtvrtletí na úrovni 469 milionů korun. Toto číslo je daleko za konsensuálním očekáváním 850 milionů korun dle analytiků v anketě Bloomberg, je také daleko za všemi odhady v rozpětí 768 až 892 milionu korun.

Kvartální čistý úrokový výnos banky dosáhl 2,08 miliardy korun, pololetní čistý zisk pak 1,2 miliardy korun.

Na úrovni celého roku 2020 Moneta očekává čistý zisk na úrovni nejméně 2,1 miliardy korun, který má růst na očekávaných 3,8 miliardy korun za rok 2022.

Banka oznámila oprávky vztažené ke covid-19 ve výši 1,9 miliardy korun.

Titul dle agentury Bloomberg pokrývá 14 analytiků, z nichž 13 na něj drží nákupní a jeden neutrální investiční doporučení.

„MONETA pokračuje v plnění svých strategických cílů i přes tuto nečekanou krizi. Jsem hrdý a vděčný našim zaměstnancům za to, že i přes náročné podmínky zajistili plynulý chod naší banky. Nepochybuji o tom, že úspěšně překonáme výzvy, které tato bezprecedentní situace přináší. Moje důvěra vyplývá z našeho zaměření na udržitelnost a dlouhodobý pokrok. Přesto nás čekají těžké časy a my to musíme mít na paměti ," uvádí generální ředitel banky Tomáš Spurný.

Výsledky první poloviny roku 2020:

Provozní výnosy Monety dosáhly za celé první pololetí úrovně 6,6 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 27,7 procent. „Za výsledkem stojí jednak mimořádný zisk z akvizice, konsolidace výsledků nedávno akvírovaných subjektů společnosti Wüstenrot a také organický růst,“ uvedla banka.

Provozní náklady zůstaly v porovnání se stejným obdobím loňského roku zhruba na stejné úrovni ve výši 2,7 miliardy Kč. Celkový zisk před zohledněním nákladů na riziko dosáhl 3,9 miliard Kč, meziročně tak vzrostl o 48,5 procent.

„Za první polovinu roku Moneta vytvořila celkové opravné položky ve výši 2,5 miliardy Kč. Z toho tvorba opravných položek v souvislosti s potenciálními riziky vyplývajícími z následků pandemie COVID-19 byla ve výši 1,9 miliardy Kč. Čistý zisk tak dosáhl 1,2 miliard Kč, a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úrovni 10,5 procent,“ shrnula banka.

Výsledky první poloviny roku 2020 byly dle sdělení Monety výrazně posíleny čistým akvizičním ziskem ve výši 0,9 miliardy Kč, který je tvořen rozdílem mezi přebytkem nabytých čistých aktiv nad pořizovací cenou akvírovaných společností ve výši 1,1 miliardy Kč, a vytvořenými opravnými položkami na úvěrové ztráty u nově akvírovaného portfolia ve výši 259 milionů Kč.

„Kromě toho MONETA vykazuje silný poměr kapitálové přiměřenosti na úrovni 17,4 procent, doprovázený vynikající likviditou s likvidním poměrem ve výši 216,8 procent. MONETA pokračuje v růstu úvěrových aktivit meziročně o 47,5 procent a výrazně tak překračuje růst trhu. Růst depozitního portfolia Skupiny MONETA činil meziročně 63,2 procenta. Klientská základna skupiny se díky organickému a akvizičnímu růstu zvýšila na 1,4 milionů klientů,“ uvádí dále ve výsledcích banka.

Míra nesplácených úvěrů klesla z 1,8 procent na konci roku 2019 na současnou úroveň 1,6 procent (3,6 mld Kč). „V důsledku pandemie COVID-19 MONETA překlasifikovala úvěrové expozice do Fáze 2 v objemu 11,9 miliardy Kč. Překlasifikování těchto úvěrů a zhoršené makroekonomické prognózy zvýšily míru očekávaných budoucích úvěrových ztrát. V současné době nicméně MONETA nezaznamenala žádný nárůst splátek po splatnosti nebo delikventních úvěrů,“ uvádí dále banka.

Aktualizace tříletého plánu 2020 až 2022

Moneta aktualizovala svůj tříletý plán, níže pak uvádí výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19.

Výhled banky Moneta pro období 2020 až 2022:

"Na základě současných předpovědí makroekonomické situace předpokládá vedení Skupiny MONETA dopad pandemie COVID-19 na kumulativní čistý zisk Skupiny MONETA v letech 2020 až 2022 ve výši 5,2 miliardy Kč. To odpovídá rozdílu mezi zveřejněnými ekonomickými výhledy Skupiny MONETA v před-koronavirovém období (konsolidovaný zisk 13,8 miliardy Kč) a aktuálním výhledem konsolidovaného zisku (8,6 miliardy Kč). Důvodem jsou nižší úrokové sazby a potenciálně výrazně vyšší předpokládané úvěrové ztráty z nevýkonných pohledávek v následujících třech letech," shrnula podstatu změnu výhledu banka.