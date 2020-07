Apple rozdrtil odhady svých výsledků a oznámil split akcií. Ty vylétly nad 400 USD

Technologický lídr Apple oznámil kvartální výsledky, které na úrovni tržeb i zisku na akcii rozbily na prach analytické konsensy a oznámil split akcií v poměru 4 ku 1. Akcie v prodlouženém americkém obchodování po závěru řádného obchodování reagují růstem o více jak 5 % a poprvé v historii stoupají nad 400 dolarů za akcii. Zde je více podrobností.

Kvartální tržby Applu dosáhly úrovně 59,7 miliardy dolarů, což je rekordem čtvrtletí, končícího červnem. Meziroční růst dosahuje 11 procent a jedná se o jasné rozdrcení analytického konsensu, visícího dle agentury Bloomberg na úrovni 52,3 miliardy dolarů.

Na úrovni čistého zisku Apple vydělal 2,58 dolaru, což je meziročně o 18 procent více. Očekáváním bylo 2,07 USD/akcie.

Apple souběžně oznámil rozdělení hodnoty akcií v poměru 4 ku jedné. Rozhodnutí managementu firmy následuje po 80% vzestupu tržní hodnoty akcií za poslední rok zpět.

Pandemie koronaviru uzamkla lidi ve svých domovech a to posílilo poptávku po zařízeních Apple. Vzpruhou byl také nárůst vynucených home office a potřeba kvalitního propojení pracovních kolektivů na dálku. To vše jednoduše plus pro Apple. Snad i mimoděk se v této souvislosti ukázalo jako skvělé načasování uvedení nového levného iPhonu SE v dubnu letošního roku. Pomohly také menší updaty iPadu Pro, MacBoooku Pro nebo nových spíše byznysových doplňků typu nové klávesnice pro iPad Pro s trackpadem. Nadto v letošním roce Apple plánuje uvedení nové série Maců, levnější HomePody a další nové modely iPhonu.

Tržby z prodejů iPhonu ve čtvrtletí dosáhly 26,4 mld. USD a vysoko tak předčily konsensuální očekávání analytiků dle Bloomberg na úrovni 21,3 miliardy dolarů. U iPadů Apple ohlásil tržby 6,6 mld. USD proti 5 miliardám dolarů před rokem. Mac pak přinesl 7,1 miliardy dolarů tržeb proti 5,8 mld. USD před rokem.

Polepšily si také služby, pokud nahlédneme do App Storu,na Apple Music nebo iCloud. Tržby zde souhrnně poskočily na 13,2 mld. USD proti 11,5 mld. USD před rokem. Nositelná elektronika, takzvané wearables, jako jsou Apple Watch nebo AirPody, přinesla tržby 6,5 miliardy dolarů. I ta se postupně zvedá proti 6,1 mld. USD před rokem.