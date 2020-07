Vyvolená pětice akcií a sušenky v recesi

Dirk Van de Put, který stojí v v čele společnosti Mondelez International, pro Bloomberg řekl, že jeho firma těží z toho, že lidé tráví více času doma. Mají tak totiž větší spotřebu sušenek a dalších potravin, které Mondelez prodává. Druhé čtvrtletí ale bylo i tak těžké kvůli řadě výjimečných negativních tlaků, ale to nejhorší by měla mít firma podle ředitele za sebou (vyjma možnosti, že přijde nějaký další negativní šok). A nakonec by měla z krize vyjít silnější. Dnešní úvaha bude právě o této firmě a trochu o celém trhu.



Dirk Van de Put zmínil, že lidé budou v dohledné době pravděpodobně dál trávit hodně času doma a pro jeho společnost to je pozitivní strukturální změna. Povede totiž ke změně struktury ve spotřebě potravin a k posunu směrem k tomu, co Mondelez vyrábí. Navíc dochází k příklonu k online nakupování, a to i u potravin, což je „změna, která tu s námi zůstane“. Pan ředitel zmínil i to, že nezaměstnanost se drží vysoko a lidé váží, kde ušetřit. Podle jeho slov si ale „sušenky v recesích vedou docela dobře“. Jsou totiž relativně levné a dostupné a Dirk Van de Put se tak domnívá, že Mondelez bude z popsaných trendů těžit.



Rozdílná by mohla být situace na rozvíjejících se trzích v případě, že lidé tam nebudou moci chodit nakupovat do obchodů. V těchto zemích totiž je „kamenné“ nakupování na rozdíl od online obchodů stále mnohem rozšířenější a možné restrikce by tu tedy měly na firmu rozdílný dopad než ve vyspělých zemích. Firma se ale pokouší eliminovat tyto negativní tlaky a například v Indii nabízí sušenky za 5 rupií tak, aby to odpovídalo kupní síle společnosti. Mondelez se podle slov jeho ředitele také snaží, „aby z krize vyšel silnější“. Nejde přímo o snižování nákladů, ale hlavně o zjednodušení operací. A inovace.Morningstar o akciích Mondelezu míní, že Severní Amerika je pro něj „stále sladká“, ale rozvíjející se trhy hořknou. V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla firma organického růstu 6,4 %, ve druhém byla jen na 0,7 %. Zhoršily se i provozní marže, horší dynamika tržeb je dána právě rozvíjejícími se trhy, na ziskovost dolehlo uzavření některých prodejních kanálů a mimořádné výdaje spojené s pandemií (dezinfekce...).Jak je Mondelez naceněn Akcie Mondelezu od počátku roku připisují asi 4 %, za poslední tři a jeden měsíc více než 10 %. Kapitalizace se nyní pohybuje na 81 miliardách dolarů a na volném toku hotovosti firmy za posledních 12 měsíců vydělala 2,91 miliard dolarů . Pokud by firma akcionářům vydělávala neustále tuto částku, její současná hodnota by se pohybovala kolem 72 miliard dolarů . Trh tedy čeká něco mírně lepšího, podle mých hrubých kalkulací asi 0,5% dlouhodobý růst volného toku hotovosti.Můžeme to vnímat tak, že firma podle současné kapitalizace nebude své cash flow schopna dlouhodobě zvyšovat ani o čtvrtinu inflace (pokud se centrálním bankám podaří dostat inflaci na 2 %). O nějakém reálném růstu pak nemůže být ani řeči, naopak – firma by se podle této úvahy z reálného hlediska scvrkávala. To zní jaké příliš velký pesimismus, ale pokud se podíváme na tržby od roku 2016, oněch 0,5 % nevypadá nijak pesimisticky, spíše jako mírný optimismus (nemluvě o neznámých dopadech současné krize). Ovšem zase u zisků, či toku hotovosti se růsty historické růsty pohybují mnohem výše.Trh vyvolených a ignorovanýchNásledující graf srovnává valuace pěti největších akcií z indexu SPX s valuacemi zbylých 495 akcií . PE akcií ve skupině FAAMG se nyní pohybuje kolem 30, zatímco zbytek trhu se obchoduje s PE kolem 15. Po roce 2000 přitom až do roku 2017 o žádné takové valuační mezeře nelze hovořit ani náhodou, PE obou skupin byla dost podobná (zatímco během internetové bubliny nešlo o mezeru, ale propast):Proč sem najednou míchám tento graf? Na trhu je možná stále větší počet investorů, které absolutně nezajímají firmy jako Mondelez, kde se hraje o půl procentního bodu růstu. Jejich zájem se upírá k několika málo příběhově extrémně zajímavých firem, jako je Amazon , či Tesla , u kterých se hovoří o změnách celých odvětví a jiných věcech nevídaných. Na jednu stranu je to pochopitelné, akciové sebenaplňující se proroctví funguje dobře, ale výše uvedený graf vlastně také ukazuje, jak to vše začíná a může skončit. Ale nemusí. Každopádně v roce 1999 oněch pět největších firem na trhu tvořil Microsoft , GE, Cisco , Walmart, Exxon a Intel . Jak bude ona „vyvolená“ pětka vypadat za pět, deset let?