Kvartální zisk Erste klesl možná o skoro tři čtvrtiny

Bankovní skupina Erste Group Bank oznámí svoje výsledky za druhé čtvrtletí a první polovinu roku v pátek 31. července.



Rakouské bankovní skupině, pod kterou spadá i Česká spořitelna, asi ve druhém čtvrtletí vzrostou rezervy na případné ztráty z úvěrů, jakmile doplní svůj model o zhoršující se makroekonomická data a část svého rizikovějšího portfolia podrobí revizi. Podle analytiků Bloombergu by vytvořené rezervy na nesplácení úvěrů za druhé čtvrtletí mohly dosahovat 300 až 400 milionů EUR. Analytici oslovení samotnou bankou to vidí jinak, podle nich by rezervy na případné ztráty z nesplácených úvěrů mohly dosáhnout 535,8 milionu EUR proti 61,7 milionu v mezičtvrtletním srovnání. Pokud se objem pohledávek s prodlením zvýší, mohlo by to dopadnout do výsledků za rok 2021, podotkl k tomu analytik Bloombergu.



U čistého zisku se podle stejného průzkumu, tedy mezi analytiky oslovenými Erste, očekává meziroční pokles o skoro 75 % na 95,3 milionu EUR proti 354,9 milionu EUR před rokem. Příjmy by mohly dosáhnout 1,78 miliardy EUR proti 1,82 miliardy EUR před rokem. Čistý úrokový výnos by mohl stagnovat na 1,17 miliard EUR, ukazuje také průzkum.



Bloomberg napsal, že náklady na riziko (CoR) se konsensuálně odhadují 70 bazických bodů, což odpovídá firemní vlastní prognóze 50 až 80 bazických bodů. Pro jejich další vyhlídky jsou klíčovými prvky úvěrové moratorium a podpůrná opatření ze strany státu, podotkl analytik Bloombergu. Vyhlídky dalšího úvěrování jsou klíčové i z hlediska příjmů.



Nižší výnosy a úrokové sazby budou asi i nadále tlačit dolů marži. Nižší aktivita klientů pak zřejmě způsobí, že příjmy z poplatků zůstanou i nadále slabé. Relativně stabilní středo- a východoevropské měny budou mít zřejmě menší dopad na ukazatel kapitálové vybavenosti CET1. Větší obavou je růst rizikově vážených aktiv.



Akcie banky, které se obchodují ve Vídni a v Praze, jsou letos zatím nižší o zhruba 39 %. Z analytiků pokrývajících Erste a sledovaných Bloombergem jich 17 drží nákupní doporučení, jeden doporučuje prodávat a sedm doporučuje držet. Společnost Patria Finance má svoje doporučení pro tento titul v revizi.



Následující tabulka shrnuje odhady výsledků za druhé čtvrtletí od analytiků v anketě Reuters (v EUR):

Zdroje: Erste, Reuters, Bloomberg