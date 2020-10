Švýcarský velikán Baloise si brousí zuby na další InsurTech

Kupní apetit švýcarské společnosti Baloise nebere konce. Zdá se, že tradiční součást pojistného trhu v alpské republice, jež nabízí své služby od roku 1863, si uvědomuje proměnu celého odvětví a vysloveně čeká na příležitosti v oblasti InsurTechu.

Jakmile se někde objeví informace, že mladá firma hledá investory, můžete se vsadit, že okolo už krouží zástupci Baloise s kufry plnými peněz. To je samozřejmě přehnaná představa, ale zájem o akvizice je u této pojišťovny skutečně více než patrný. Díky kooperaci a investicím do digitální platformy Batmaid zaměřené na služby úklidu a čištění v domácnostech rozšiřuje Baloise nabídku v budovaném ekosystému „Home“. Batmaid se zaměřuje na to, aby během jedné minuty zájemce mohl objednat kvalifikovaný a pojištěný personál na úklid.

Dalšími podíly na firmách podnikajících v oblastech „Dům a bydlení“ se hodlá Baloise etablovat jako komplexní poskytovatel služeb v celé síti. „Sféra úklidu a čištění je jedním z pilířů ekosystému okolo bydlení, který by Baloise chtěla upevnit právě investicí do mladé společnosti Batmaid. Koncept poskytuje klientům službu, kterou je si snadné zjednat díky pokročilému digitálnímu řešení, zcela ve smyslu strategie „simply safe“,“ poznamenal k akvizici Yannick Hasler, šéf divize retailu ve společnosti Baloise.

Švýcaři tak dál vybočují z klíčového podnikání v pojišťovnictví a vyhledávají další investiční příležitosti, které by jim pomohly udržovat častější kontakt se zákazníky. Nesoustředí se ale jen na insurtech, nýbrž přebírají i pojistné kmeny (nedávno například v Belgii, když neživotní portfolium společnosti Athora Belgium změnilo majitele za 60 milionů EUR).

Sledují také zásadní trendy, které podle nich zahýbou klasickou podobou pojišťovnictví. Jedním z nich je sdílení aut. Podle CEO Baloise Gerta De Wintera se například za deset let bude realizovat jen polovina mobility soukromými auty. Úroveň digitalizace v pojišťovnictví je podle něj srovnatelná s bankami – někde jsou napřed banky, ale pojišťovny je zase předhonily v jiných oblastech.

Baloise je třetí nejsilnější pojišťovnou na švýcarském trhu. Sídlí v Basileji a zaměstnává na 7300 lidí po Evropě. Dceřiné společnosti budovala hlavně v 70. a 80. letech ve vyspělých zemích.

Zdroj: versicherungswirtschaft-heute.de