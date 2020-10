Ochránci životního prostředí kritizují pojišťovny kvůli ropě a plynu

Expozice velkých pojišťoven v ropném a plynovém průmyslu čelí kritice ze strany ochránců životního prostředí. Například síť „Unfried Coal/Insure Our Future oslovila otevřeným dopisem 30 předních světových pojišťoven, aby se už definitivně vzdaly pojišťování jakýchkoli nových ropných a plynových projektů, stejně jako u uhelných společností. V centru zájmu aktivistů jsou hlavně Allianz a Mnichovská zajišťovna.

„Zatímco osm největších pojistitelů ropných a plynových projektů, mezi nimi Allianz a Mnichovská zajišťovna (Munich Re), už zčásti silně redukovaly své aktivity v pojištění uhelných společností, a čtyři z nich se dokonce zavázaly k novému řízení svých portfolií v souladu s ochranou prostředí, oblasti ropy a plynu zatím zůstávají stranou a nic moc se v nich zatím nestalo. Axa a Allianz pouze ohraničila svou pojistnou ochranu pro některé vybrané projekty, zatímco například těžby ropy v arktických oblastech se opatření nedotkla,“ stojí v psaní pojišťovnám.

Analýza ochránců životního prostředí navíc ukazuje, že velké mezinárodní koncerny, jako jsou Allianz, Axa XL, Mnichovská, Liberty Mutual a Zurich dohromady kontrolují největší díl pojistného trhu v oblasti ropného a plynového průmyslu. Za nimi se řadí malé specializované pojišťovny jako Fairfax a Starr nebo čínské společnosti (People´s Insurance Company of China, China Pacific Insurance Co. Nebo Ping An). Četné velké ropné a plynové koncerny mají i vlastní pojišťovací mechanismy a infrastrukturu. TOP 10 největších hráčů drží aktuálně asi 70 % trhu. I když je tento trh asi třikrát větší než v uhelném sektoru, pojistné z něj činí jen asi 0,7 % všeho vybraného neživotního pojistného.

„Pojistný trh v sektoru ropy a plynu je tak koncentrovaný, že i kdyby z něj několik málo pojistitelů odešlo, byl by efekt velký. A vzhledem k velmi nízkému podílu pojistného z těchto odvětví by vyloučení ropy a plynu z portfolia pojistitelům nepřineslo žádnou zásadní újmu,“ komentovala stav Regine Richter, energetická aktivistka z Urgewaldu. „Fosilní průmysl je kvůli covidu-19 pod enormním tlakem. To by mohlo urychlit přechod k šetrnější energetice a odklonu od nejškodlivějších forem. V době, kdy mocné vlády jednotlivých zemí zachraňují politicky napojené ropné a plynové společnosti, musí pojišťovnictví pozvednout hlas rozumu, vystoupit a více se zasadit za prosazení intenzivních vědeckých projektů zaměřených na snižování obsahu CO2 v ovzduší,“ doplnil kolegyni Peter Bosshard, koordinátor kampaně Unfried Coal/Insure Our Future.

Neutrální Allianz

Společnost Allianz sází naproti tomu podle svých prohlášení na klimaticky neutrální investice. Pojišťovací koncern byl minulý rok zakládajícím členem Net-Zero Asset Owner Alliance inniciované ze strany OSN. „Allianz podporuje přechod ke kompatibilnímu hospodářství „1,5°C“. K tomu musí všechny sektory v nadcházejících 3 letech výrazně snížit produkci skleníkových plynů. Allianz se zavázala, že do roku 2040 nechá postupně doběhnout v zákaznickém portfoliu pojišťovací obchodní modely založené na uhlí,“ potvrdila mluvčí Allianz na dotaz VWheute.

Základní záměry a cíle v této oblasti zformulovala Pařížská dohoda z roku 2016, která mimo jiné vytyčila dlouhodobý cíl ochrany klimatu, jímž je přispět k udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5°C. Dále přináší významnou změnu, pokud jde o závazky snižování emisí skleníkových plynů.

„Investice z peněz našich zákazníků mají být nejpozději do roku 2050 klimaticky neutrální. Navíc chceme v dalších letech doprovázet naše klienty na jejich cestě k obchodním modelům, které jsou šetrné a přátelské k životnímu prostředí. Proto také přímo spolupracujeme se sítěmi ochránců jako jsou Net-Zero Asset Owner Alliance při OSN na vypracování strategie a na vytyčování cílů k redukci produkce skleníkových plynů. To je podle nás aktivnější a cílenější přístup než jen zavést do pojištění výluky,“ prohlásila na závěr mluvčí koncernu Allianz v Německu.