Postřehy Evy Gmentové: Profesní deformace pojišťováka. Prokletí, nebo spása...

Ve svém bývalém působišti jsem byla stále za volantem – byla jsem víc řidič než obchodní ředitel. Roční nájezd 40 tisíc kilometrů mluví za vše. Změnou profese se změnilo i všechno ostatní. Většina lidí jezdí za mnou do Prahy, čímž se mé ježdění autem smrsklo na popojíždění po Praze a cesty na chatu.

Letošní léto jsem však zahájila jinak. Já a moje autíčko jsme zase vyrazili cestovat po vlastech českých a slovenských, což samozřejmě předpokládá zdolat D1. Můj obchodní partner se mě v Brně zeptal: Tak co, jaká byla D1? Nejspíš čekal, že budu láteřit a peprnými slovy spílat stavu dálnice. Nic takového se ale nestalo. „Pohoda,“ prohlásila jsem. A opravdu, cesta byla pohodová. Celkem jsem si ji užila. Většinu dálnice jsem projela rychlostí 80 km za hodinu za zadkem nějakého kamionu. Sice jsem jela o hodinu déle, než bývalo mým zvykem, ale jela jsem.

A při téhle rychlosti nemáte problém všímat si, co je jinak. Co je jinak od té doby, kdy jste tudy jezdila několikrát do týdne. Lesy buď už nejsou lesy, protože sem tam strom, to není les – nebo nejsou zelené, ale zrzavé, protože převažují ty suché. Koncem června a začátkem července tráva kolem dálnice už dávno nebývá zelená, ale letos je to jinak. Všechno se zelená jako brčál, protože letošní množství vody prospívá nejen trávě.

Z Brna jsem pokračovala známými místy, a tak jsem si připomínala jména měst a vesnic i jejich podobu. Tady je nová fasáda a tenhle most už je hotový, tamhle opravili kostel a tady vyrostla nová hala. Také jsem si připomínala události, které mě s těmi místy pojily – většinou škody, které jsem za svou dlouhou kariéru likvidovala. Bylo to, jako když navštívíte staré známé, povídáte si, co je u nich nového, a vzpomínáte, co jste s nimi kdysi zažili.

Jak už jsem psala, dřív jsem hodně cestovala, často jsem objížděla celou republiku a věřte, že jsem ty cesty milovala. Za prvé je mi bližší být v přírodě než v kanceláři, i když být za volantem není totéž jako být v přírodě, za druhé proto, že ráda poznávám nová místa, objevuji nepoznané a kolikrát se divím, kde všude lidé žijí a kolik krásných míst má naše vlast, a za třetí mám ráda hotelové snídaně. Proč do toho pletu hotelové snídaně? Protože moje cestování často zahrnovalo vícedenní cesty a s tím spojené ubytování. Díky svému pracovnímu cestování jsem objevila spoustu skvělých hotelů a penzionů, do kterých se stále vracím. A nebylo tomu jinak ani tentokrát – ač již v jiném „tričku“, opět jsem objevovala nepoznaná místa a zajímavé hotýlky.

Jenže člověk svůj stín nepřekročí, a protože moje cesty bývaly spojené s pojištěním, profesní deformace se nezapře ani dnes. Sleduji, kde, co roste, v jaké růstové fázi jsou polní plodiny, co kde kvete a co je už před sklizní. A tak mi cestou neunikla pole s kukuřicí rozsekanou od krup a s obilím hnijícím ve vodě po záplavách. Nemohla jsem přehlédnout kroupami vymlácenou pšenici, přestože byla ještě zelená, znova vykvétající řepku, která po zásahu krup zmladila, ani znovu odnožující oves. Už chybělo jen zastavit a jít fotit spoušť, kterou letošní bouřky nadělaly.

Nejinak to mám v hotelech. Můj bývalý kolega riskař sotva donesl kufr na pokoj, okamžitě se vypravil obhlédnout únikové cesty a vyzkoušet si evakuaci, kdyby náhodou přišla. Byl svou prací postižen. I já jsem. Mě zajímá, jak se hotely staví ke své odpovědnosti, a vždy si čtu jejich pokyny k ukládání věcí hostů. No a tentokrát jsem se opravdu pobavila. V hotelovém pokoji byly dokonce obchodní podmínky a ubytovací řád. V jedné části pokynů pro hosty byla informace, že pokoj je vybaven trezorem a hotel doporučuje cennosti ukládat do něj. Následovala věta „Za věci neuzamčené v trezoru hotel neodpovídá.“ Toto prohlášení odporující zákonu hotel trochu napravil v obchodních podmínkách, kde v článku Zodpovědnost ubytovatele a klienta v prvním bodě říká „Ubytovatel zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem podle obecně závazných předpisů.“ Tady jsem si řekla – hurá, konečně někdo četl nový občanský zákoník! Jenže další odrážky v článku mě vyvedly z omylu. Hned ta následující říká, že ubytovatel nezodpovídá za movité věci, a v závorce jsou uvedena kola, dětské kočárky a osobní věci odložené v prostorách ubytovacího zařízení. Zde hotel z věcí vnesených najednou udělal věci odložené, a ještě se jednostranným prohlášením zbavuje odpovědnosti.

A nakonec autor vyšperkoval článek prohlášením, že hotel neodpovídá za poškození vozidel odstavených na hotelovém parkovišti, které je nejen zpoplatněno, ale i hlídáno, a jedná se ryze o parkoviště provozované hotelem pro hotelové hosty. Celý článek, jak jsem uvedla, se jmenuje Zodpovědnost ubytovatele a klienta, takže jsou zde i odrážky vztahující se k odpovědnosti ubytovaného vzhledem k zařízení hotelu. Bohužel chybí jakékoli zmínka o tom, že ubytovatel, protože zároveň poskytuje snídaně, obědy a večeře, ručí ubytovanému nebo klientovi za škody vzniklé v důsledku poskytování stravování.

Vždy, když čtu pokyny hotelu nebo dokonce takovéto obchodní podmínky, které mimochodem končí větou, že ubytovaný je podepsal a je zavázán se jimi řídit, což samozřejmě neproběhlo, pozastavím se nad výkladem práva většinou ubytovatelů a často v případě velkých hotelů a hotelových komplexů přemýšlím, zda pojišťovna, potažmo pojišťovací zprostředkovatel tyto podmínky viděl, zda byl seznámen s tím, jakým způsobem se hotel k právům ubytovaného staví, a zda je natolik fundovaný, aby svého klienta, tedy hotel, upozornil, že odškodnění z pojištění odpovědnosti za škodu bude vypláceno nikoli podle výkladu hotelu, ale dle platných právních předpisů, tj. dle ustanovení občanského zákoníku.

Docela mě těší, že v souboru otázek ke zkouškám dle ZDPZ se objevují právě dotazy na uplatnění práva poškozeného v případě věcí převzatých, odložených a vnesených, a zkoušení by tedy měli znát správnou odpověď. Teď jen, aby takto při svých doporučeních pro klienty provozující ubytovací služby i postupovali a aby je dokázali i upozornit, že se vystavují riziku zbytečných soudních sporů.

Na závěr: v hotelu se mi líbilo. Pochutnala jsem si jak na pivu a vínu, tak na jídle, a snídaně byla bohatá a skvělá. O co lepší pocit bych ale měla, kdybych věděla, že pokud se mi v hotelu stane škoda, postaví se k ní hotel čelem ve smyslu hesla „Náš zákazník, náš pán!“ V tomto hotelu byl „pán“ ne host, ale majitelka, která mě po ránu hezky pozdravila a odfrčela ve svém Maserati.

Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Specialista na vzdělávání v oblasti korporátního pojištění

Zakladatelka E.G.I. Education Grow Insurance