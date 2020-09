Obvyklí podezřelí: Přehled typických profilů podvodníků v pojištění

Jednou z největších výzev pro pojistitele je, aby v obraně před podvodníky identifikovali blíže a správně pachatele. Podle studie Britské asociace pojišťoven (ABI) existuje docela široký známý okruh různých druhů pojišťovacích podvodů, máme však jen málo poznatků o profilech jejich původců.

Pro pojišťovny má znalost profilů podvodníků zásadní význam, a to i přesto, že je tato oblast velmi komplikovaná z důvodu nedostatečného množství dat. Jak se tedy v profilech podvodníků správně orientovat? Odpověď se skrývá v identifikaci vzorců chování pachatelů pojišťovacího podvodu. Existuje šest profilů podvodníků založených na poznatcích z pojišťovací branže, z nichž mohou pojišťovací společnosti čerpat podpůrné instrukce k budování opatření k boji s podvody.

Pachatelem z nedopatření

V ekonomicky obtížných časech vidí mylně pachatel svůj nárok z pojištění jako prostředek, jak „vybruslit“ z finančních problémů. Pro toho, kdo se takového skutku dopouští, není tato chyba ničím velkým a zásadním. Nezávisle na tom, zda přitom jde o umělé navýšení jinak legitimního požadavku na náhradu škody, anebo zda je vznik škody jen předstírán. Využije prostě výhodné příležitosti, aby překlenul složité období.

Oportunistický příležitostný podvodník

Tento typ pachatele se často časem vyvine z předchozího druhu, tedy z „náhodného pachatele omylem“. Poté, co mu jeden pokus podvodu vyšel, vidí oportunistický příležitostný podvodník možnost víceméně pravidelného vedlejšího příjmu a bez pocitu provinění hledá nové metody a další pojišťovny, které by obral. To, co původně začalo jako náhodný a jednorázový případ, se stává zvykem, ale stále jen v rovině „vedlejšího pracovního poměru“ a přivýdělku.

Kriminálník, který je v pojišťovně doma

Podvodník tohoto druhu vyhlíží jako důvěryhodný člen pracovního týmu a chová se stejně jako kdokoli jiný v kanceláři. Ve skutečnosti ale představuje ten nejvyšší stupeň ohrožení pojišťovny. Takový Insider, ať už jedná sám dobrovolně, anebo je pod tlakem nějakého většího gangu, podporuje nájezd na pojišťovnu prováděný zvenčí, přičemž kriminálníkům zjednodušuje cestu a pomáhá se způsobem, jak obejít ochranná opatření pojišťovny proti podvodníkům.

Bývalý zaměstnanec pojišťovny

Typ pachatele „bývalý zaměstnanec“ z jakéhokoli důvodu (již) „nepasoval“ do pracovního týmu v pojišťovně a byl hrozbou pro interní kulturu ve firmě. Nyní je ale venku z podniku a může se stát bezpečnostním rizikem. Tím spíše, pokud se se svým často nedobrovolným odchodem nevyrovnal. K uskutečnění škodlivého jednání může dojít nejrůznějším způsobem. Možnosti sahají od uložení a zcizení klientských dat až po nasazení malware nebo tzv. „logických bomb“, u nichž dochází k aktivaci za splnění určitých podmínek nebo k nějakému určenému okamžiku, kdy začnou společnosti škodit. Takový rozzlobený zaměstnanec sice už není součástí firmy, ale představuje pro ni i nadále velmi vážné nebezpečí a ohrožení.

Podvodný „zprostředkovatel“

Bez tohoto typu pachatele by se velká část pojišťovacích podvodů vůbec neodehrála. Působí buď jako člen větší organizované bandy nebo sám. Je převodním článkem. Provede kybernetický útok a prodá interní data firmy jinému členu skupiny nebo je prodá jiným kriminálním živlům. Ti pak už působí jako tradiční podvodníci a pomocí různých metod škodí pojišťovně.

Organizovaný zločin

Pojistný podvod je pravděpodobně jen jedním druhem podvodu, jimiž se organizovaní zločinci zabývají. Organizovaný gang může třeba provést jen jednu velkou ránu, aby zkasíroval pojistné, ale jinak vedl aktivity hackerské bandy, a může být zapletený do obchodu s narkotiky nebo i lidmi či jiného opravdu precizně připraveného komplotu.

Pro takový typ pachatelů není pojišťovna vlastně cílem. Cílem je dostat se k datům, dostat se k penězům. A hledá jen skulinu, kudy se dostat do subjektu s mnoha klientskými údaji či do finančně silné firmy. Rozhodujícím faktorem, zda se tak stane v jednom nebo druhém podniku, jsou existující bezpečnostní opatření - anebo jejich absence.

Toto samozřejmě není úplný seznam typů pachatelů pojišťovacích podvodů, nicméně seznam ukazuje, že každý profil vyžaduje rozdílné nasazení pro boj s ním. Paušální přístup ke všem podvodům a boji s nimi neodpovídá komplexitě celého problému a rozsahu ohrožení. I když často asi chybí detailní poznatky o tom, kým byl podvod spáchán, přesto znalost celého odvětví v této oblasti přináší důležité indicie a tipy, jak je možné připravit nutná obranná opatření, aby firmy podnikající v pojištění co nejlépe ochránila.