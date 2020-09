Jak si vedou německé pojišťovny a evropské zajišťovny v Číně?

Čína bude patřit mezi nejdůležitější pojistné trhy ve světě. Jak se postupně uvolňuje v této zemi finanční dohled, tak i němečtí pojistitelé usilují o pevné zakotvení na čínském pojistném trhu. Naposledy udělala významný krok tímto směrem skupina Ergo.

Skupina Ergo získala v rámci navýšení kapitálu podíl ve výši 24,9 % na čínské neživotní pojišťovně Taishan Property & Casualty Insurance Co. Ltd. Ergo je v Čínské lidové republice aktivní již od roku 2005. V roce 2013 byl položen základní kámen společnosti Ergo China Life, což je její společný podnik se státním podnikem Shandong Asset Investment Holdings Co. Ltd. V roce 2019 následovalo zřízení její regionální centrály Ergo China a rozvíjení nových podnikatelských iniciativ, jako je například vývojové a obchodní partnerství se společností Great Wall Motors.

Jürgen Schmitz, výkonný ředitel Ergo China, považuje investici do pojišťovny Taishan Insurance za strategickou. Jde o silný vstup na čínský trh neživotního pojištění, který doplňuje pojišťovací činnost Ergo v oblasti životního a soukromého zdravotního pojištění. Díky této investici může Ergo podle jeho názoru propojit své pojišťovací know-how se svými globálními zdroji a tak posílit inovační schopnosti a vůbec konkurenceschopnost na čínském pojistném trhu. Je důležité, že pozitivní náhled na vstup Ergo do společnosti Taishan Insurance mají také čínské státní úřady pro kontrolu a správu státního majetku v provincii Shandong, kde se nachází její sídlo.

Také pro skupinu Allianz je čínský pojistný trh již dlouho jedním z nejdůležitějších zahraničních trhů. Tato německá pojišťovací jednička již na počátku tohoto roku zahájila v Šanghaji oficiálně činnost své společnosti Allianz China Insurance Holding. V tomto případě se jedná o první pojišťovací holding v Číně, který stoprocentně patří zahraničnímu vlastníkovi. Udělení licence tomuto novému hráči na čínském pojistném trhu mělo signální účinek na další zahraniční aktéry.

Skutečností je, že Allianz má v Číně ambiciózní plány. Vyjednává s čínskými úřady například o udělení licence pro správu aktiv, aby mohla minimálně spravovat aktiva vyplývající z vlastního pojišťovacího byznysu. Doposud k tomu Allianz potřebovala jako partnera společnost China Life. Jednání jsou prý teprve v počáteční fázi, takže výsledek by se mohl dostavit přibližně v polovině roku 2021.

Solmaz Altin, šéf mnichovského koncernu pro Asii, počítá s tím, že v příštích letech by mohla Allianz docilovat v Číně dvojciferný růst. Uvedl dokonce, že Čína je jádrem růstové strategie Allianz, která je tam zatím nedostatečně zastoupena. Altin doufá, že Allianz získá i další licence pro přímý obchod a je optimistický v tom směru, že v Číně dojde k další liberalizaci. Proto má být vybudován mimo jiné společný podnik se státním finančním obrem – společností Citic.

Před několika dny oznámila také zajišťovna Swiss Re vstup do čínské pojišťovací skupiny China Pacific Insurance Group (CPIC). Švýcarská zajišťovna převezme 1,5 % všech nesplacených akcií tohoto čínského pojistitele. Již před zveřejněním tohoto oznámení se o příslušné účasti hodně spekulovalo. Již v listopadu 2019 vyslovili někteří tržní analytikové domněnku, že CPIC se prý chce podílet na Swiss Re až do výše 2 mld. USD. Jako protitah uvedla švýcarská zajišťovna, že zvažuje účast na této čínské firmě až do výše 1 mld. USD.

Jak se zdá, tak zahraniční zajistitelé nemohou nereagovat na přitažlivost čínského pojistného trhu, a to přes mnohé výtky a výhrady, jako je například uzavření trhů či nerovné zacházení se zahraničními společnostmi. Skutečností je, že mnohé zahraniční zajišťovny zvyšují v současné době svůj kapitál. Například zajišťovna Hannover Re provedla navýšení kapitálu u své šanghajské pobočky ze 197 mil. EUR na 517 mil. EUR. Stejně tak skupina Swiss Re zvýšila kapitál u své pobočky v Pekingu. Zajišťovna Gen Re z Německa posílila kapitálové vybavení své pobočky v Šanghaji, a to ze 37,8 mil. EUR na 54,2 mil. EUR.

V současné době jsou zahraniční zajišťovny z hlediska počtu na čínském pojistném trhu dokonce více zastoupeny než tuzemské koncerny. 5 čínských zajišťoven a 7 zahraničních zajišťoven nyní bojuje o tržní podíly. Nicméně celému čínskému zajistnému trhu stále ještě dominují tuzemské zajišťovny. V 1. čtvrtletí 2020 vyprodukovaly čínské zajišťovny celkem 3,66 mld. EUR, zatímco jejich zahraniční konkurenti toliko 1,9 mld. EUR. Ovšem od roku 2018 zahraniční zajišťovny svůj podíl neustále zvyšovaly. V 1. čtvrtletí 2018 činil jejich podíl 30,67 %, v 1. čtvrtletí 2019 to bylo 33,82 % a v 1. čtvrtletí 2020 se dostaly na úroveň 34,12 %.

Je nutno ovšem dodat, že čínský pojišťovací koncern Ping An zůstává mezi globálně působícími pojišťovnami na špici, pokud jde o nejoblíbenější pojišťovací (obchodní) značku. Podle nejnovější zprávy společnosti Brand Finance Insurance by mohlo 100 největších pojišťovacích podniků světa ztratit na hodnotě značky až 100 mld. USD. To by znamenalo pro tento obor potenciální ztrátu na hodnotě značky okolo 20 %. Ping An by měl prvenství ustát. Nejsilnějším pronásledovatelem je mnichovská Allianz. Mezi 10 nejhodnotnějšími pojišťovacími značkami světa je zastoupeno 5 podniků z Číny. Zmíněný Ping An je na čele s tržní hodnotou 60,6 mld. USD (+ 20 %). Do první desítky patří ještě China Life (tržní hodnota 23,6 mld. USD; minus 10 %), AIA (tržní hodnota 18,2 mld. USD; + 17 %), CPIC (tržní hodnota 14 mld. USD; + 31 %) a PICC (tržní hodnota 11 mld. USD; + 20 %).

Souhrnná hodnota značky těchto 5 čínských pojišťovacích podniků představuje přes 80% hodnoty značky celého čínského pojišťovnictví. S celkovou hodnotou značky ve výši cca 152 mld. USD je Čína domovem nejhodnotnějších pojišťovacích značek světa.