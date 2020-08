Budou pojišťovny v USA krýt covid-19 během natáčení filmů?

Pojišťovat natáčení filmu pro případ onemocnění koronavirem? Žádná pojišťovna se k tomu dobrovolně nemá. Vedle kin jsou momentálně v Hollywoodu zavřena všechny natáčení studia. Netflix se pokouší pokračovat v natáčení na Islandu. Ale zábavní branže je prakticky paralyzovaná.

Nyní se ale jedná o novém zákonu, který by donutil pojišťovny akceptovat do pojištění i koronavirovou nákazu a následně vyplácet v této souvislosti pojistné plnění.

Příjmy kin v USA za měsíc květen by v normálních dobách činily asi miliardu USD. A čekalo by se na ještě tučnější letní sezónu. Jenže hlavní kasovní trháky, jako je třeba nový díl série o Jamesovi Bondovi, musely být kvůli pandemii odsunuty až na podzim. Společnost AGCS sice natáčecí práce na agentovi 007 pojistila, nicméně přerušení nebo zrušení natáčení z důvodu přenosných nemocí, nákazy nebo epidemie, včetně současné pandemie covidu-19, jsou většinou ve výlukách z pojistného krytí.

A současně nové produkce ani nemohly svoji práci zahájit. Přes aplikaci Zoom se sice mohou dohadovat autoři scénářů o vývoji a spádu svých příběhů, ale skutečné natáčení s lidmi „na place“ je zatím ve hvězdách. Důsledek? Reálná zápletka: přes 100 000 lidí zaměstnaných v zábavním průmyslu ztratilo práci.

I když už se někdo do natáčení pustí, produkční firmy musí započítat a zajistit dodatečný zdravotnický personál, testování přítomných a přísné hygienické a dezinfekční podmínky. Experti vyčíslili s tím spojené vícenáklady na milion dolarů k běžnému rozpočtu na film. Filmové štáby také musí zkracovat své denní dávky práce, protože vyčerpaný člověk je náchylnější k onemocnění. To protahuje produkci a stojí samozřejmě zase více peněz.

A zdražuje se i pojištění – tedy v situacích, kdy jsou pojišťovny krytí poskytnout. Deník LA Times prognózuje, že velká studia půjdou do rizika a budou točit bez adekvátního pojištění pro případ průtahů způsobených covidem-19. A ta malá studia zase nedostanou potřebné úvěry na filmy, protože ty jsou spojeny právě se zabezpečením odpovídajícího pojištění.

Zástupci filmové branže tak nyní naléhají na vládu, aby byl vydán celoplošný zákon v USA, jenž by pojišťovnám předepisoval přijetí rizika nákazy koronavirem a následného přerušení provozu do pojištění. Kancelář demokratické poslankyně Carolyn B. Maloney z New Yorku zpracovala návrh zákona a předložila ho Sněmovně reprezentantů.