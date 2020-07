Petr Dufek: Nálada se v létě citelně zlepšila, návrat na před-koronové úrovně je ale během na dlouhou trať

Po tragickém druhém čtvrtletí, kdy se česká ekonomika nejspíše bezprecedentně propadla v důsledku nástupu korona-krize, se situace začíná pomalu (ne)jistě stabilizovat. Sice nejsou k dispozici ještě ani červnové výsledky průmyslu nebo služeb, ani HDP, nicméně alespoň z pravidelných průzkumů připravovaných napříč celou evropskou ekonomikou se ukazuje, že to nejhorší máme už za sebou.



Odraz ode dna potvrzují jak dnes zveřejněné evropské průzkumy v průmyslu, tak i ve službách. V průmyslu je vidět, že se firmám už podařilo dohnat alespoň menší část celkového výpadku výroby a současně, že se jim bude dařit i v následujících měsících, byť obrat v zakázkách zatím nijak extra silný není nebo alespoň přesvědčivý.



Zvlášť je to patrné u nejvýznamnějších průmyslových oborů – jako je automobilový průmysl, strojírenství nebo výroba kovů a kovových výrobků. Firmy se tedy soustředí na dokončování dřívějších objednávek, zatímco zásoba nové práce zatím příliš nepřibývá. Nepřekvapí proto, že podniky pro nejbližší měsíce počítají s dalším snižováním zaměstnanosti.



Zlepšení nálady je patrné v červenci i ve službách. Je ovlivněno nejenom tím, že se už zcela uvolnila téměř všechny restrikce, ale firmy vnímají i návrat zákazníků. V návrat poptávky věří především cestovní kanceláře, letecké společnosti, hotely nebo restaurace poté, co prožily dva měsíce téměř s nulovými tržbami.





. Nicméně ani tato příznivá očekávání nemění nic na záměru firem propouštět. Jak moc samozřejmě rozhodne, zda se očekávání podnikatelů ohledně poptávky skutečně naplní. Svoji roli sehraje i tzv. Kurzarbeit a případná další stimulační opatření Byť samozřejmě i v jejich případě se zaměstnanost bude odvíjet od pokračování Kurzarbeitu.