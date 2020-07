Nárůst volatility může být pro dolar zkouškou

A konečně posledním významným faktorem ve hře je nyní už dosti protahovaná pauza v nafukování rozvahy amerického Fedu , o níž jsme v našem podcastu také mluvili. A tento problém je úzce spjatý s debatou o tom, zda má či nemá být hybnou silou všeho dolarová likvidita. Americký dolar by také mohl klást jistý odpor, kdyby Spojené státy při snahách o řešení koronavirové krize přestaly vypadat ve srovnání s ostatními zeměmi jako hloupý Honza. Ale i nová vlna epidemie ve Španělsku už má pro turisty reálné následky, protože Británie posílá navrátilce do karantény , a také z Německa dnes zazněly obavy ohledně dalšího šíření viru. Japonsko se musí vypořádat s vlastními problémy ve formě rychle postupující nákazy v Tokiu atd.

Dolarový pár EUR/USD se díky všeobecnému oslabení USD vyšplhal znatelně výš. Ale za rychlým vzestupem z minulého týdne stálo evidentně spíš posílení eura poté, co se EU konečně rozhodla pro zavedení ozdravného balíčku. Ten sice ještě čekají další překážky, včetně nutnosti schválení Evropským parlamentem (a mnozí poslanci protestují, že jdou peníze na boj s pandemií na úkor plánovaných výdajů na boj s klimatickou změnou, na zdravotnictví a další programy), ale balíček samotný patrně projde, i když se mohou objevit spory ohledně jiných problémů. Stejně významné však může být i riziko, že je balíček vzhledem k objemu HDP EU poměrně skromný a neklade dostatečný důraz na počáteční období, tedy letošní a příští rok. Optimisté by však řekli, že to nevadí. Jedná se totiž o klíčový počáteční krok na cestě k mutualizaci dluhů a periferní země mohou beztak utrácet víceméně, jak se jim zachce, protože ECB drží se svým kvantitativním uvolňováním krok. Významným cílem je Fibonacciho korekce ve výši 61,8 % celé vlny výprodeje od maxima z počátku roku 2018 až po minimum z letošního března, které se přiblížilo hladině 1,1825.