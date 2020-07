Dotace MŽP přinesly nové zdroje pitné vody pro obce na Pelhřimovsku

30. 07. 2020

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes předal třem starostům rozhodnutí o podpoře za celkem 5, 5 milionu korun. Díky veřejným prostředkům z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR vznikne průzkumný vrt i připojení nových zdrojů pitné vody pro občany města Pelhřimova i obcí Polesí a Kámen.

„Navzdory zatím teplotně průměrnému a deštivému létu zůstávají sucho a nedostatek pitné vody hlavním problémem České republiky. Díky našim přesně cíleným dotačním programům dokážeme rychle pomáhat obcím, které mají akutní problémy se zásobováním pitnou vodou a v minulosti musely dodávky vody řešit například dovozem v cisternách,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

To je i případ místní části Benátky v Pelhřimově. Ve zdejších studních dochází k dlouhodobému poklesu hladiny podzemní vody jednak kvůli celkově nižším srážkám, ale i kvůli jejich nerovnoměrnosti a také vyššímu výparu, který je způsobený celkově vyšší teplotou vzduchu. Vodu do studní museli v posledních letech místní navážet cisternami.

Ministerstvo obci aktuálně přispěje z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR téměř 300 tisíci korunami na průzkumný vrt hluboký 60 – 80 metrů, který by mohl posílit zásobování obyvatel místní části Benátky pitnou vodou.

Podobný průzkumný vrt už mají v obci Polesí, která musela kvůli přetrvávajícímu suchu opakovaně vyhlásit omezení využívání pitné vody a v letech 2015 a 2018 zde dováželi vodu cisternami. Nový vrt je dostatečně vydatný, a proto bude aktuálně napojen na vodovodní soustavu obce. Vedle napojení bude díky dotaci 3 miliony korun nově vybudovaný i vodojem a objekt k akumulaci vody.

Podobně budou postupovat i v obci Kámen, kde dotace více než 2 miliony korun pomůže rovněž s napojením průzkumného vrtu do vodovodní sítě obce. Místní část obce Kámen – Nový Dvůr má částečně vybudován vodovod, ale kvalita vody ve studních je trvale nevyhovující a především v letních měsících není vody dost. Vydatný zdroj napojený do vodovodní sítě obce pomůže problémy s pitnou vodou vyřešit.

Příspěvky na nové zdroje pitné vody jsou stále k dispozici, aktuální program běží po celý rok až do poloviny prosince, případně do vyčerpání alokace. „Vyčerpat zbývá ještě 240 milionů korun. Ale každý týden přijímáme zhruba 3 nové žádosti, a to zejména z malých obcí,“ dodává ředitel SFŽP ČR Petr Valdman.

A ministr Brabec dodává: "Obce mohou od nás dostat až třímilionový příspěvek z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, který mohou využít na regeneraci, zkapacitnění nebo vybudování nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na stávající vodovodní řady. Prostředky jdou také na průzkumné vrty nebo vybudování veřejně přístupného odběrného místa. Takže každá obec, která s nedostatkem pitné vody bojuje, by neměla váhat se na nás obrátit. Zájem je aktuálně opravdu veliký."

