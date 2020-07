Kofola pozoruje zlepšení, ale návrat do normálu potrvá

Generální ředitel a většinový majitel Kofoly ČeskoSlovensko Jannis Samaras v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že výpadek segmentu HoReCa (hotely, restaurace, catering) znamenal v dubnu a květnu pokles tržeb firmy asi o 40 %. Od června společnost pozoruje zlepšení a červenec se vyvíjí dobře i navzdory chladnějšímu létu, nicméně návrat do normálu je ještě vzdálený. Samaras doplnil, že zatímco na jaře byl nejcitelnější výpadek restaurací a hospod, nyní přetrvávají slabé prodeje „on the go“, tj. na čerpacích stanicích, ve vlacích apod. To souvisí s poklesem cestovní aktivity.

Podle Samarase jsou akcie Kofoly na pražské burze podhodnocené a jejich cena by měla být o desítky procent výše. Firma hledá cesty, jak motivovat investory k většímu zájmu.

Informace o propadu tržeb v jarních měsících jsou podle nás v souladu s tím, co Kofola uvedla na konf. hovoru po 1. čtvrtletí, a vyznění rozhovoru považujeme za neutrální.