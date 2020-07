Vodárna Plzeň má dostatek ochranných pomůcek i dezinfekce

Vodárna má dostatek ochranných pomůcek i dezinfekce

VODÁRNA PLZEŇ a.s. má připraven dostatek ochranných pomůcek i dezinfekce pro případ, že by bylo třeba čelit dalšímu ataku onemocnění Covid-19. „Stejně jako v době, kdy udeřila první vlna pandemie, zavedli bychom včas soubor nejrůznějších opatření, kterými bychom vyloučili ohrožení vodárenských provozů, klientů i pracovníků vodárny,“ uvedl generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ a.s. Jiří Kozohorský.

Areál Vodárny Plzeň na Slovanech

Připravený krizový scénář předpokládá zejména striktní rozdělení zaměstnanců do pracovních skupin tak, aby se co nejvíc zamezilo osobnímu kontaktu mezi pracovníky a tím případnému šíření nákazy. Znovu by bylo zavedeno omezení pohybu osob v administrativních budovách a nastavena výhradně elektronická a telefonická komunikace se zákazníky.

Provoz Úpravny vody na Homolce, kde se vyrábí 500 l pitné vody za sekundu, by fungoval zcela nezávisle na ostatních částech vodárny tak, že vybraní zaměstnanci by byli na pracovišti nepřetržitě potřebně dlouhou dobu bez možnosti opustit provoz. Laboratoř by začala znovu vyrábět vlastní dezinfekci.

Pokud chtějí lidé preventivně omezit v souvislosti s aktuálním nárůstem počtu případů nákazy Covid-19 osobní kontakty s pracovníky vodárny, mohou využít tyto možnosti:

E-mailem na adresu zc@vodarna.cz

Přes zákaznický webový portál na stránkách www.vodarna.cz v sekci Zákaznický portál

Telefonicky na zákaznickou linku 377 413 222

Pro platbu je nejvhodnější využívat elektronický způsob úhrady.

Editace textu: Marie Fialová