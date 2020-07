Erste Group zítra zveřejní čísla za 2Q

očekáváme meziročně bez výraznější změny na úrovni 1,2 mld. EUR . Banka by stále měla vykázat mírný

opravných položek. Přesto by Erste měla i ve 2Q vykázat kladný čistý zisk (75 mil. EUR ). Úrokové výnosy

Restriktivní opaření a nízká aktivita klientů se promítne do výrazného propadu výnosů z poplatků (oček. -7 % r/r). Vysoká volatilita na trzích a růst ceny aktiv by měly výrazně pomoci výnosům z obchodování. Zhoršující se makroekonomické projekce a jejich vliv na rizikové modely banky se výrazně projeví v tvorbě opravných položek. Druhý kvartál by měl být z tohoto pohledu nejhorší z celého roku.