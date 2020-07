Desatero Svazu průmyslu: užitečné, ale nesourodé

Asi žádný z bodů v tomto seznamu není velkou novinkou (samozřejmě kromě bodu prvního, navázané úzce na dopady koronakrize). Nicméně je jistě dobré naší politické reprezentaci opakovat znova a znova, kde všude jsou v české hospodářské politice rezervy.

Žádný z bodů desatera není ani překvapující – vzhledem k tomu, že seznam je z dílny SP. A tak je v seznamu kromě námětů zjevně přínosných pro českou ekonomiku jako celek také jeden námět, a to usnadnění zaměstnávání zahraničních pracovníků, který hraje do karet asymetricky pouze zaměstnavatelům, a to ještě primárně jen těm, kteří mají svou ziskovost založenou na zaměstnávání levné pracovní síly z Balkánu, Asie apod.