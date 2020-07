Pohonné hmoty přestaly zdražovat. Důvodem je citelně posilování koruny vůči dolaru, jedno z nejvýraznějších na světě

Pohonné hmoty v ČR v uplynulém týdnu prakticky přestaly zdražovat. Jejich cena přitom soustavně rostla od první poloviny května. Průměrná cena benzínu Natural 95 je stejná jako před týdnem, činí 28,10 koruny za litr. V týdnu však byla i vyšší, až 28,13 koruny za litr. Litr nafty je nyní dražší o haléř v porovnání se situací před týdnem. Stojí 27,59 koruny a je tak nejdražší od první poloviny dubna.

V příštím týdnu pohonné hmoty opět mírně zlevní, v rozsahu do 10 haléřů na litr. Důvodem je zejména posilující koruna. Od začátku července až do dnešního dne koruna zpevnila vůči dolaru o zhruba 6,6 procenta. Jenom dvě další měny světa, chilské peso a maďarský forint, zhodnotily v daném období vůči americké měně ještě výrazněji.



Dochází tak k nepříliš časté situaci, kdy v dolarovém vyjádření ropa, konkrétně Brent, pokračuje ve zdražování, zatímco po přepočtu do korun zlevňuje. Konkrétně od začátku července zdražuje v dolarech o čtyři procenta, zatímco v korunách zlevňuje o dvě procenta. Právě stabilizace a mírný pokles korunové ceny ropy jsou klíčovým důvodem zmíněné stagnace cen pohonných hmot v ČR.



V srpnu lze očekávat pokles cen pohonných hmot, a to nejen v jeho prvním týdnu, jak je zmíněno výše. Zlevňování bude pokračovat i v dalších srpnových týdnech. Růst samotné dolarové ceny ropy totiž zpomaluje a nelze vyloučit její srpnový pokles. Jeho příčinou je zejména obava z druhé vlny pandemie koronaviru. A také to, že poptávka se globálně i proto zadrhává. Očekává se, že Saúdská Arábie poprvé za čtyři měsíce sníží svým asijským odběratelům cenu ropy, a to právě kvůli chřadnoucí poptávce. Navíc kartel OPEC a jeho spojenci částečně uvolní citelné omezení těžby ropy, které dojednali s platností od začátku letošního května. Zvýšení nabídky ropy a zadrhávání poptávky po ní tak povede k poklesu dolarových cen ropy na světových trzích, a tedy i pohonných hmot v ČR.