Fed sazby nemění. Chce ujistit svět, že dolary nedojdou

Federální rezervní systém na červencovém zasedání nikterak výrazně nezměnil podobu prováděné měnové politiky. Sazby tak zůstávají beze změny na technické nule a program QE poběží dále, a to minimálně stejným tempem jako doposud. Jedinou změnou je prodloužení swapových linek až do konce března 2021. Fed chce tak zahraniční subjekty ujistit, že dolarová likvidita bude neustále k dispozici.

I přesto, že objemy swapových linek se zahraničními centrálními bankami v posledních týdnech klesají, Fed stále nevylučuje možnost globálně zvýšené poptávky po dolarové likviditě. V rámci tohoto scénáře je tak prodloužení linek zcela namístě, přičemž do budoucna bychom se nedivili, kdyby tento nástroj Fed ponechal aktivní ještě déle. Podle vyjádření guvernéra Powella ale není namístě si prodloužení fungování linek vykládat jako náznak jakéhokoliv stresu na světovém trhu dolarové likvidity. Naopak dle guvernérových slov tato oblast funguje bez jakýchkoliv překážek či náznaků jakýchkoliv obav.

Co se týče ostatních nástrojů, již včera Fed oznámil prodloužení záchranných úvěrových programů. Stále přitom platí, že centrální banka je připravena upravit všechny dostupné nástroje dle potřeby, a to směrem k ještě více akomodativní měnové politice, došlo-li by na zhoršení ekonomické kondice a výhledu. V souladu s tím je setrvání sazeb na technické nule, přičemž podle tzv. dot plot grafu by o možnosti jejich růstu neměla být řeč až do konce roku 2022.

Z hlediska ekonomického výhledu bude do budoucna záležet na vývoji situace kolem pandemie koronaviru. Fed v tomto směru klade důraz zejména na činnost fiskální politiky, která je z hlediska vypořádání se s dopady viru zcela klíčová. Guvernér Powell zároveň zmínil, že ve hře je revize rámce fungování a strategie měnové politiky, která by měla přijít v blízké budoucnosti. Na tuto změnu však podle nás dojde až v době, kdy si bude Fed zcela jist stabilitou a hladkým fungování trhů i transmisního mechanismu měnové politiky.

I přesto, že měnový výbor nepřistoupil k žádným velkým změnám, z rétoriky guvernéra Powella stále vyznívá evidentní nejistota ohledně dalšího vývoje americké ekonomiky ve vztahu ke koronavirové pandemii. Holubičí vyznění červencového zasedání podtrhuje i zmínka o tom, že vysokofrekvenční data potvrzují zpomalující tempo ekonomické obnovy. To je podle nás jeden z hlavních faktorů působících na slabost dolaru, který během dnešního dne vykázal další ztráty jak ve vyjádření dolarového indexu, tak i proti euru.