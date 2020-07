Fed potvrzuje sazby a varuje před hrozbou pro zotavování ekonomiky

Americká centrální banka v obecně očekávaném rozhodnutí ponechala úrokové sazby beze změny. Hlavní zápůjční jednodenní sazba tak zůstává v blízkosti nuly, a to již od 15. března, kdy globální pandemie koronaviru začínala.



Měnový výbor FOMC, který nastavuje měnovou politiku, dále slíbil ponechat nákupy dluhopisů i sérii úvěrových i likviditních programů, které představoval v rámci své odpovědi na koronavirovou krizi. Centrální bankéři připomněli, že jsou připraveni použít všechny své nástroje na podporu ekonomiky. Její další cesta bude „významně záviset“ na průběhu koronavirové nákazy. O tom, co by se muselo stát, aby Fed nastavení sazeb změnil, se ale trhy z dnešného prohlášení nedozvěděly. Někteří přitom očekávali, že Fed svoje vodítku upraví, aby bylo patrnější jaká míra inflace či nezaměstnanosti by si změnu mohla vynutit.





Fed již včera v úvodu dvoudenního jednání prodloužil působnost svých posledních programů. Dnes oznámil prodloužení dalších dvou opatření , které mají reagovat na zahraniční nedostatek americké měny.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:27 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2098 -0.2761 26.3123 26.1817 CZK/USD 22.2390 -0.8007 22.4400 22.2030 HUF/EUR 345.4212 -0.4796 348.6756 345.0209 PLN/EUR 4.4110 -0.0321 4.4262 4.4061

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2520 0.5432 8.2604 8.2001 JPY/EUR 123.6570 0.3999 123.7749 123.1130 JPY/USD 104.9310 -0.1475 105.1980 104.8030

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9070 0.0601 0.9092 0.8978 CHF/EUR 1.0756 0.0130 1.0786 1.0749 NOK/EUR 10.6656 -0.3190 10.6966 10.6443 SEK/EUR 10.2952 0.1062 10.3123 10.2552 USD/EUR 1.1785 0.5460 1.1798 1.1719

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3930 -0.3204 1.3990 1.3900 CAD/USD 1.3355 -0.1596 1.3387 1.3339

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



