Do zabezpečení železničních tratí půjde 5 miliard ročně, vybavení vlaků vyjde za rok na 2 miliardy

Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic se chystají do většího zabezpečení na železnici investovat v následujících dvaceti letech přes 100 miliard korun. Finance půjdou na vybavení tratí i vlaků evropským zabezpečovacím zařízením ETCS, který dokáže na dálku automaticky zastavit vlak nebo hlídat traťovou rychlost.

Od půlky srpna zavádí Správa železnic nové instrukce

„Celkem jsme připraveni do roku 2040 investovat pět miliard korun ročně na zabezpečení všech železničních tratí v České republice, celkem by mohlo jít odhadem o 84 miliard korun . Na vybavení všech kolejových vozidel pak očekáváme rozpočet zhruba 23 miliard na deset let, tedy kolem dvou miliard ročně,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček po dalším jednání Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.Aktuálně je systémem ETCS pokryto 255 kilometrů železničních tratí spadajících pod Správu železnic. Dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné postoupilo do zkušebního provozu a 108 kilometrů mezi Přerovem a Českou Třebovou přibude ještě v letošním roce. Pro několik dalších úseků momentálně probíhá projektová příprava. Ministr dopravy potvrdil, že od 1. ledna 2025 nebudou na vybrané koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené palubní částí systému ETCS. Tento krok bude zásadním milníkem na postupné cestě k ETCS jako jednotnému zabezpečovacímu systému na celé železniční síti v České republice.Správa železnic navíc od 15. srpna zavádí plošnou ohlašovací povinnost ve všech vlacích a dopravnách, zpřehlední instrukce pro strojvedoucí, zkontroluje srozumitelnost a jednotnost písemných rozkazů nebo upraví předpisy pro regionální tratě označené jako D3.„Změnou D3 chceme vyloučit omyly personálu ze stereotypního chování v tom smyslu, že všechny vlaky budou za vjezdu do dopraven D3 vždy a bez výjimky očekávat křižování nebo dostižení jiného vlaku. Další jízda bude možná vždy a bez výjimky jen po výslovném rozkazu k odjezdu dirigujícím dispečerem,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu si také stanovila čtyři hlavní okruhy, kterými se bude pravidelně zabývat: zabezpečení železničních tratí, zabezpečení přejezdů, kontrola stavu mostů a otázka stromů podél tratí. Další jednání proběhne na Ministerstvu dopravy ve čtvrtek 13. srpna.Více informací k tématu naleznete v sekci webu MD Otázky a odpovědi k zabezpečení železnice