Evropské banky se připravují na tvrdé časy, spása tentokrát nepřijde

Trojice největších evropských bank se připravuje na zhoršení ekonomiky ve druhé polovině roku. A tentokrát už nemůže počítat s tím, že tvrdý dopad zmírní boom v obchodování.

Španělská Banco Santander se poprvé za svou 163letou historii dostala do ztráty poté, co odepsala aktiva ve výši 14,8 miliardy USD. Zisk před zdaněním banky Barclays klesl o 77 % a její divize na kreditní karty zaznamenala ztrátu. Správa aktiv Deutsche Bank a retailové bankovnictví vykázaly nižší výnosy. A zatímco si obchodníci v Barclays a Deutsche Bank užívali hvězdného čtvrtletí, ředitelé obou bank varovali, že tyto zisky ve druhé polovině pravděpodobně klesnou.

„Očekáváme normalizaci“ v obchodování, uvedl v rozhovoru pro Bloomberg TV hlavní finanční ředitel Deutsche Bank James von Moltke. „Výkonnost investiční banky v prvním pololetí zásadním způsobem financovala dopad související s koronou“ na příjmy. Výsledky za druhé čtvrtletí odrážejí také výkonnost největších amerických bank, kde obchodníci těžili z tržních výkyvů a radikálních kroků tvůrců politik proti zhroucení ekonomiky.

V poklesech cen akcií bank vedla Barclays, jejíž akcie aktuálně klesají v Londýně o necelých 5 %. A to navzdory tomu, že divize cenných papírů vykázala 60% nárůst devizových, kurzových a úvěrových výnosů. Zisky investičního bankovnictví Barclays (i celého odvětví) odrážejí regulační změny za posledním desetiletí, které „přesunuly financování ekonomického růstu z bank na kapitálové trhy“, řekl generální ředitel společnosti Barclays Jes Staley, díky obrovské likvidity poskytované ze strany centrálních bank.

Deutsche Bank

Výnosy z nákupu a prodeje dluhopisů vzrostly oproti předchozímu roku o 39 %, což kompenzovalo slabší příjmy v oblasti správy aktiv a majetku. I když obchodníci z této banky nedokázali držet krok s pěti největšími bankami Wall Street, které zdvojnásobily příjmy z dluhopisů, byl jejich zisk největší od 3. čtvrtletí 2012. Výnosy z poradenství v oblasti prodeje akcií a dluhopisů a fúzí vzrostly o 73 %.

I při očekávaném zpomalení ekonomiky banka mírně navýšila výhled příjmů na celý rok a předpověděla, že budou „spíše ploché“ než klesající. Tržby jádrového podnikání banky vzrostly díky investičnímu bankovnictví o 6 %. Transakční banka zaznamenala nárůst o 4 %.

Banka si nechala stranou 761 milionů EUR na nesplácené půjčky, což je zhruba v souladu s červnovým odhadem 800 milionů EUR. Dlužníci, kteří v prvních dnech pandemie vyčerpali úvěrové nástroje, je začali splácet nebo refinancovat a na konci června navýšili klíčovou míru kapitálové přiměřenosti (Tier 1) na asi 13,3 % z 12,8 % před třemi měsíci, uvedla Deutsche Bank minulý týden.

Santander

Historicky první čtvrtletní ztráta Banco Santander přišla spolu se zhoršením hospodářského výhledu, což ji přinutilo odepsat hodnotu u části svých celosvětových aktiv. To je nejhorší výsledek mezi evropskými bankami od konce roku 2016, kdy došlo k likvidaci 13,6 miliard EUR v bance UniCredit.

Barclays



U Barclays výsledky zdůraznily rozsah problémů, kterým maloobchodní a obchodní bankovnictví čelí na svém domácím britském trhu. Tato londýnská banka si vyčlenila 1,6 miliardy liber na špatné úvěry poté, co snížila svou prognózu pro ekonomiku Velké Británie a USA. Celkem to činí již 3,7 miliardy liber. "Došlo k mimořádnému hospodářskému poklesu" zejména v USA a Velké Británii, tj. na dvou hlavních trzích banky, uvedl Staley pro Bloomberg Television. Po „výjimečné“ volatilitě v prvních dvou čtvrtletích by se růst na akciích mohl zpomalit. "Lidé očekávají normalizaci."

Zdroj: Bloomberg