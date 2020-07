Belgie k 29.7. označuje za "oranžové zóny" v ČR Prahu, Střední Čechy a jihovýchod Moravskoslezského kraje - ČR zůstává "zelená"

Belgická vláda při svých epidemiologických opatření vychází z odborných doporučení centra CELEVAL (Centre d´évaluation): https://www.info-coronavirus.be/en/celeval/ a to pak z odborných doporučení a dat European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea. Na webu Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí je dostupná mapa Evropy 28. 7. 2020 s barevným vyznačením stupně nákazy, která vychází z míry nákazy na 100 000 obyvatel v období 14 dnů . I dle této mapy má Moravskoslezský kraj a Praha „oranžové“ označení odpovídající rozmezí 20 až 59,9 případů COVID.

Při cestě z „oranžových oblastí“ do Belgie není test ani karanténa povinná, pouze důrazně doporučená.

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích: https://diplomatie.belgium.be/fr