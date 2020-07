Komentář analytika: Deutsche Bank – dobré výsledky akciím nestačí

Je to celkem paradox, ale zdá se, že to co Deutsche Bank nakonec vytáhne z nekonečných problémů, muže být vlastně korona. Tohle je totiž druhý kvartál v řadě, co je tato tvář německého bankovnictví zisková. Má to dva hlavní důvody: vyšší příjmy z investičních divizí a razantní snižování nákladů.

Celkové příjmy banky narostly o 3 % yoy na 6,3 mld. EUR při konsensu 6,1 mld. EUR. Příjmy z divize investičního bankovnictví vylétly nahoru až o 45 % yoy na 2,7 mld. EUR. Zajímavé je, že zatímco příjmy z FICC segmentu rostly relativně k americké konkurenci pomalu (+40 % yoy), příjmy z primárního úpisu cenných papírů se svým 70% yoy zlepšením vyloženě excelovaly. Čistý zisk byl sice pouhých 30 mil. EUR, avšak alespoň je kladný a ještě o 100 mil. EUR vyšší, než čekal trh.

V nákladových položkách vidíme snížení provozních nákladů o krásných 8 % yoy na 4,9 mld. EUR, což je ještě o trochu lepší, než čekal konsensus. Efektivita banky se tím pádem zlepšila z 88 % na 78 % (poměr provozních nákladů a celkových tržeb). Samozřejmě jsme se ale nevyhnuly vysokým rezervním nákladům plynoucím ze současné koronakrize. Vytvářené rezervy si ukously 760 mil. EUR (70 bps celkového portfolia), z čehož 410 mil. EUR plyne přímo z přípravy na koronu. Před rokem činily rezervní náklady 160 mil. EUR, v předešlém kvartálu pak 510 mil. EUR (z čehož 260 mil. EUR plynulo z korony). Kvalita úvěrového portfolia se pomalu zhoršuje, stejně jako u americké konkurence – klasifikované úvěry dosáhly v poměru k celkovému objemu úvěrů cca 2,8 % (+60 bps qoq).

Banka je ale na hrozbu krize poměrně dobře připravená. Kapitálová přiměřenost CET1 mezikvartálně narostla o 40 bps díky nižším rizikově váženým aktivům a také vyššímu kapitálovému polštáři. Společnost je tedy bezpečně nad doporučovanou regulatorní hranicí.

Akcie se po dobrém startu postupně dostávají do červené zóny a nyní odpisují 4 %.