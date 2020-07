Jak připravit menší firmu na práci lidí z domova? Zkuste ERP v cloudu

Krize okolo koronaviru ukázala a neustále ukazuje, že se velmi rychle může stát, že někteří klíčoví zaměstnanci náhle mohou mít problém s tím osobně se dostavit do práce. Zatímco velké firmy si bez jednoho či dvou lidí obvykle nějak poradí, ty menší nikoliv. Jde ale nějak připravit svoji firmu na situaci, kdy se podmínky podnikání mění ze dne na den?

Zaměstnanci musí mít možnost pracovat odkudkoliv Ještě před deseti lety by taková situace byla jen obtížně řešitelná. Ne však v roce 2020, kdy vysokorychlostní internet je dostupný kdekoliv v ČR, včetně lesa, a to i tehdy, když zaměstnanec nemá doma k dispozici rychlé připojení k internetu. LTE je dnes de facto všude, a to bez ohledu na mobilního operátora, přičemž jeho rychlost bez problémů překračuje 10 Mbit/s, tedy rychlost, která před třemi dekádami byla vyhrazena pro pevné vnitrofiremní sítě. Ty tam jsou navíc doby stolních počítačů. Drtivá většina firem kupuje zaměstnancům notebooky. Na práci z domova, od zákazníka, nebo třeba z auta jsou dnes vybaveni často všichni klíčoví zaměstnanci. Je tu ale jedno ALE – jsou na to připraveny i podnikové systémy?

Cloud jako cesta k flexibilitě a mobilitě Bývaly doby, kdy dokonce ani poštovní server nebýval připraven na práci odjinud než z vnitrofiremní LAN. Pro firemní poštu jste si zkrátka museli do firmy, jak za papírových časů. Ty jsou už naštěstí pryč. Přesto řada firem bojuje s tím, že klíčová součást chodu firmy – podnikové informační systémy – nejsou mimo firmu přístupné. Může za to často potřeba zřizování drahých VPN, které zejména menší firmy nemají často k dispozici. Nabízí se však ještě jedno řešení – přesunout ERP systém do cloudu, stejně jako firemní poštu. Cloud ze své definice nabízí přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv a s tím počítá od počátku i úroveň jeho zabezpečení.

Řadě majitelů menších firem se při myšlence na tento krok orosí čelo. Jak totiž vybrat nějaký cloudový ERP systém? A to ho kvůli tomu budeme muset měnit? Pokud vaše firma používá v Česku velmi rozšířený podnikový informační systém HELIOS, může být vše zcela jednoduché. Pro tyto systémy totiž existuje služba ERPORT, kterou provozuje přímo tvůrce HELIOSu, společnost Asseco Solutions. HELIOS si totiž můžete buď objednat přímo v cloudu, anebo ho tam jednoduše přesunout.

Co uděláte, když váš správce IT bude v nemocný? Přesun ERP systému do cloudu přitom řeší často i větší podniky. Vede je k tomu vyšší dostupnost a také provozní bezpečnost. Dokud totiž vše funguje „správně“, o IT infrastrukturu, na které fungují podnikové systémy, se nikdo moc nezajímá. V menších firmách na to totiž není prostor ani personální kapacita. Problém nastává ale tehdy, kdy IT infrastruktura přestane stačit a/nebo, když člověk, co se ve firmě stará o IT, odejde, nebo onemocní. Co byste v takové situaci dělali vy? Fungovala by vaše firma i bez ERP systému?