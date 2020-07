Nové automobily zlevnily

"Politici zpřísňují emisní limity, aby se zvýšil tlak na zavádění elektromobility. V konečném důsledku se však zvýší ceny klasických automobilů, které zdraží kvůli pokutám za nedodržování emisí a vynakládání obřích částek na vývoj elektromobilů," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ve druhém čtvrtletí došlo k poklesu cen nových osobních automobilů v průměru o 0,8 procenta. Vozy v základní výbavě zlevnily až o 3,2 procenta. Naopak nejlépe vybavené vozy zdražily o 0,7 procenta. Vyplývá to z cenového indexu společnosti EY zpracovaného pro Českou republiku.



Cena vozů s naftovým motorem klesla o 1,6 procenta a benzinových o 0,3 procenta. Hybridy zlevnily o 0,6 procenta. U elektromobilů cena stagnovala. Přibližně 40 procent vozů v základní výbavě zlevnilo kvůli akčním ceníkům. Ve srovnání se začátkem roku 2018 jsou však nejlevnější varianty vozů i přes zlevnění průměrně o 9,5 procenta dražší.

V případě ojetých vozů jsou hlášeny výpadky v prodejích v rozsahu 50 až 60 procent oproti předkrizové úrovni. Oproti letošnímu lednu ojeté vozy v průměru podražily přibližně o 20 000 korun. Situace by se mohla změnit, kdyby v Německu bylo zavedeno šrotovné. To by zvýšilo dovoz ojetých vozů z Německa do České republiky a vytvořil by se tlak na pokles cen.