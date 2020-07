Česká republika získala v prvním pololetí 2020 z rozpočtu EU o 50,1 mld. Kč více, než zaplatila

V průběhu prvního pololetí 2020 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 82,1 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 32 mld. Kč. ČR tak v první polovině roku 2020 obdržela o 50,1 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf.



Vývoj čisté pozice ČR vždy za první polovinu let 2007 - 2020 (mld. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Vývoj čisté pozice ČR 2,1 26,2 29 22,7 17,4 6,9 14,9 56,4 126,8 66,6 16,7 10,4 24,4 50,1

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 52,4 mld. Kč a příjmy z fondů Společné zemědělské politiky ve výši 29,7 mld. Kč.

Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za první pololetí roku 2020 je vyšší než výsledné bilance za první pololetí let 2017 až 2019. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyššími příjmy ČR ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, včetně dodatečných zálohových plateb v souvislosti s reakcí na pandemii COVID-19.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2020 shrnuje tabulka č. 1.

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za první pololetí roku 2020 ve výši 26,326 (údaj ČNB).

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 30. června 2020 zaplatila do rozpočtu EU 648,8 mld. Kč a získala 1,51 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 859,9 mld. Kč.