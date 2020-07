Co očekávat od večerního Fedu?

Fedu se v březnu podařilo odvrátit výprodeje a od té doby se investoři ještě více začali spoléhat na americkou centrální banku, která by v případě problémů měla přijít rychle na pomoc. A zatím se zdá, že si Fed nechce trhy rozházet. Rozhodnutí o sazbách přijde ve 20. hodin a tisková konference je na programu o půl hodiny později.

Bude zavedena kontrola výnosové křivky?

Fed by dnes neměl představit žádný nový krizový program. Dosud spoléhal na pozitivní účinek již schválených stimulů a sleduje, jak se ekonomika vzpamatovává z krize. Nicméně FOMC již diskutovala myšlenku kontrolu výnosové křivky (YCC). Banka by mohla stanovit specifický výnos, který by svými nákupy nepustila na vyšší úrovně (například tříletý bond s výnosem 0,1 %). Vzhledem k relativně klidné situaci na trhu je pravděpodobné, že rozhodnutí o zavedení YCC bude odloženo. O záležitosti by se však mohlo diskutovat.

US500 by holubičí Fed mohl pomoci směrem k historickým rekordům

Není žádným tajemstvím, že indexy se vzpamatovaly z koronavirové krize hlavně díky masivní monetární pomoci centrálních bank. Investoři budou hledat jakékoliv zmínky o případné další pomoci a pozornost by si získaly také náznaky zhoršení ekonomického výhledu, které by mohly přijít kvůli nepříznivému vývoji pandemie v zemi. Zatím se indexu US500 dařilo bránit support na 3200 dolarech.

Zlatu stimuly prospívají

Zlato by mělo patřit do skupiny instrumentů, kterých se dnešní rozhodnutí Fedu dotkne nejvíce. Důvodem je masivní rally z posledních týdnů. Bilance centrální banky je klíčový faktor pohybu ceny zlata. Úroveň 2000 dolarů by mohla být dobyta, pokud se Fedu podaří trhy alespoň trochu pozitivně překvapit. Diskuze o kontrole výnosové křivky či dokonce její zavedení by pro zlato bylo skvělou zprávou!