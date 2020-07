I čeští investoři mohou využít zajímavé investiční pobídky v Chorvatsku

29.07.2020 / 11:51 | Aktualizováno: 29.07.2020 / 11:57

Příliv zahraničních investic do Chorvatska se po finanční a hospodářské krizi v roce 2009 prakticky zhroutil. Jedním z důvodů bylo to, že sektor cestovního ruchu, kam směřovalo nejvíce investic, byl krizí postižen víc než jiné sektory. Na předkrizové hodnoty zahraničních investic se Chorvatsko zatím nedostalo, přesto je v posledních letech patrný trend růstu přímých zahraničních investic, včetně českých. Má to nepochybně souvislost i s investičními pobídkami, které vláda před pěti lety schválila. Mnoho českých firem však o nich dosud nemá povědomí.