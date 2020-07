Bloomberg: Do čeho vrazit milion dolarů?

Do čeho investovat milion dolarů? Vzhledem k tomu, jak jsou trhy během pandemie Covid-19 divoké, požádal Bloomberg o radu panel odborníků. Na seznamu se objevily investice, které byly populární během epidemií i před staletími. Ale kromě toho navrhují i méně obvyklejší způsoby, jak nechat své peníze pracovat.

Peter Fitzgerald, šéf investic u Aviva Investors Global Services

Zlato je v době krize vždy populární. Nějakým způsobem to uklidňuje, když víte, že vaše hotovost je bezpečně investována do kovu, který má cenu už několik tisíciletí a který nesouvisí s širšími trhy cenných papírů. Vzhledem k tomu, že centrální banky tisknou tolik peněz a zaplavují ekonomiku likviditou, aby zmírnily dopad pandemie, je zlato skvělým zajištěním proti znehodnocení měn, včetně amerického dolaru.

Problém se zlatem je ale v tom, jak jej spolehlivým způsobem ocenit. Zlato je pro investory Disneyland - kouzelné království, kterému musíte věřit. Přes všechny jeho neznámé má ale zlato dlouhodobě velmi dobrý výkon. Za posledních pět let tento kov vydělal ročně 11 % ve srovnání s 11,5 % na indexu S&P 500. Burzovně obchodované fondy (ETF) umožňují snadné a cenově dostupné investice do této komodity. Investoři by se ale měli vyhýbat ETF, která nejsou podložena přímo fyzickým kovem.

Alternativa: Pokud hledáte bezpečné útočiště, zvažte zemědělskou půdu. Z dlouhodobého hlediska se sice vede městům, ale v příštích několika letech by mohla zažívat obtížné období, pokud nebudeme mít vakcínu proti Covid-19. Je to také investice, která by mohla získávat na hodnotě, pokud by centrální banky i nadále posílaly peníze na pomoc globální ekonomice, což by mohlo vyvolat inflaci.

Nilson Teixeira, šéf investic u Macro Capital

Bezprecedentní, extrémní likvidita, kterou centrální banky pumpují do ekonomiky, tu ještě nějakou chvíli bude. To znamená, že byste mohli dosáhnout významných výnosů už jen investováním do hlavních akciových indexů. Dokonce není ani takový problém držet pouze akcie, pokud si vytvoříte velký deštník se solidními globálními jmény.

Jsem Brazilec a investor do rozvíjejících se trhů, takže bych vážil své portfolio o něco více k asijským akciím, vyjma Japonska, prostřednictvím ETF a pak k americkým akciovým indexům, jako jsou Nasdaq 100 a Russell 200. Ohledně nadcházejících měsíců stále existuje vysoká míra nejistoty, ale věřím, že v určitém okamžiku budeme mít spolehlivý lék na virus i vakcínu a že ceny na to budou dobře reagovat.

Centrálním bankám potrvá, než začnou zvyšovat sazby, takže budete mít ideální prostředí pro růst. Dokonce i zlato bude dobře reagovat na veškerou likviditu, takže i to je dalším aktivem, které držet.

Alternativa: Více než 20 let sbírám brazilské umění, to je moje cesta. Brazilské umělkyně z minulých generací, jako byla sochařka Liuba Wolfová, stojí stále méně než muži umělci jen proto, že jsou ženy. To je mezera, která se podle mě uzavře. A dnes, s tím jak se mluví o ESG a environmentálních otázkách Brazílie, získají na důležitosti i práce fotografky Claudie Andujarové a jejích vrstevníků, kteří zachycují nativní Brazilce.

Shirley Crystal Chua, generální ředitelka Golden Equator

Zatímco téměř všechny ceny aktiv během počáteční fáze pandemie klesly, investice do ESG si vedly lépe než většina ostatních. Dánsko, které se zaměřuje na udržitelnost, bylo v roce 2020 nejvýkonnějším akciovým trhem na světě. Klademe větší důraz na firmy, akcie, dluhopisy a fondy, které dosahují sociálních, environmentálních a finančních cílů, které pomáhají ekonomice i rozvojovým cílům jako je čistší životní prostředí, lepší řízení, bezpečnější produkty a lepší růst i praktiky zaměstnanosti. Očekáváme, že se tento trend zrychlí, protože se udržitelnost stane ústřední investiční filozofií pro větší množství soukromého kapitálu.

Druhou oblastí, kterou pečlivě sledujeme, jsou technologie. Mnoho společností těží z nového normálu virtuálních interakcí a práce z domova. Tyto nové vzorce chování také urychlují rozvoj ekonomik založený na digitalizaci.

V rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách jsme zaznamenali silný růst v odvětvích, jako je sociální a mobilní zábava - živé přenosy, živé prodeje, hraní her, marketing pomocí influencerů, jakož i v oblasti dodávek potravin, digitálního zdraví a vzdělávání. S tím, jak se bude více lidí účastnit na digitální ekonomice, budou obchodní modely, které poskytují základní služby a produkty online, zejména pro výše uvedená odvětví, i nadále silně růst.

Alternativa: Vždycky jsem se zajímala o investice do vína. Ceny burgundského v posledních 20 letech neustále stoupají, ale jde o komplexní hřiště. Kromě toho, že jej považuji za stálou dlouhodobou investici s nízkou korelací s akciemi a komoditami, přináší mi potěšení konzumovat lahve vyrobené těmi nejtrpělivějšími a nejpečlivějšími pěstiteli a vinaři.

Hans Olsen, šéf investic u Financiary Trust

Kdybych už měl diverzifikované portfolio a měl bych volný 1 milion dolarů, přemýšlel bych o nemovitostech mimo město, zejména pokud máte rodinu. Dívám se po pozemku na pobřeží v Maine. Místo, jako je toto, kde máte krásnou přírodu, opravdu dobrou kvalitu života a pořád rozumné ceny nemovitostí, nabízí příležitost dlouhodobých možností pro tento typ kapitálu. Na rozdíl od ostatních tříd aktiv je to něco, co můžete skutečně využít a vytvořit si vzpomínky.

Alternativa: Vypiplejte si staré modely Land Roveru, například dřívější modely řady Defender nebo Pre-Defender. To je moje vášeň. Koupím ho, vylepším a užiju si u toho spoustu zábavy. Přemýšlel jsem o koupi Land Roveru z konce 60. let ve špatném stavu. Dá se pořídit asi za 5 000 dolarů. Do dobrého stavu se dá dostat za 25 000 až 30 000 dolarů a pak je můžete prodat za 50 000 až 70 000 USD.

Stan Young, ředitel u Rockefeller Capital Management

Mnoho lidí zapomíná na to, že trh s dluhopisy je ve skutečnosti obrovskou mozaikou příležitostí. Jde zdaleka o největší třídu aktiv. Fed agresivně nakupuje dluhopisy a drží nízké výnosy, ale Fed nemůže skoupit všechno. Zaměřuje se na cenné papíry s investičním stupněm a na to, co si může koupit na likvidních trzích. U soukromých dluhopisů stále dochází k dislokacím, a právě tam je neobvyklý potenciál návratnosti vůči riziku. Kategorie méně likvidních dluhopisů zahrnují i podnikové a spotřebitelské půjčky, leasing letadel nebo půjčky malým podnikům.

Alternativa: Jsem numismatik. Baví mě to, protože tak mám osobní kontakt s historií. Poté, co jsem si mnoho let užíval americké mince, jsem přešel na staré a světové mince. Existují i mince, které stojí 1 milion dolarů nebo více, ale kdokoli si může koupit nádherné mince od 1 000 do 50 000 USD za kus.

Mike Novogratz, generální ředitel Galaxy Investment Partners

Investoval bych do herního prostoru. Až přijde 5G a hry, které budete moci hrát přes cloud, bude tento prostor v příštích pěti letech transformativní. Pro investora to lze většinou zahrát prostřednictvím rizikového kapitálu. Virtuální svět a skutečný svět se v příštích pěti až deseti letech sloučí. Mám rizikový fond, který do tohoto investuje. Je třeba učinit spoustu malých sázek, protože není jisté, kdo přesně vyhraje. Ale kdybyste mi dali milion, vsadil bych ho sem a za 10 let by mohl vydělat opravdu hodně peněz.

Alternativa: Mojí vášní jsou velké večírky. Přes den se soutěží a v noci máme skvělé kapely. Mám rád kapely, kde lidé znají slova písní, kde každý člověk zná každé slovo. Krásně tak cítíte společného ducha. Takže bych sehnal kapelu jako je Coldplay.



Zdroj: Bloomberg