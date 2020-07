Ekonomický kalendář: Dnes zasedá Fed. Přijde s holubičím poselstvím?

Shrnutí:

Dnes je na programu více důležitých fundamentů. Událostí číslo jedna je bezpochyby zasedání americké centrální banky Fed . Ve 20:00 přijde rozhodnutí o sazbách a o půl hodiny později začne tisková konference guvernéra Powella. Investoři očekávají holubičí výstup. Zvláště po včerejším oznámení prodloužení všech záchranných úvěrových programů do konce roku. Na programu jsou také data z trhu s bydlením a zásoby ropy DoE, kde se očekává vzestup zásob o 0,3 mil. barelů . V případě tohoto výsledku by dopad na cenu ropy neměl být nijak výrazný, a to i vzhledem k uklidnění situace na trhu s ropou v posledních týdnech.