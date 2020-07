ČEZ včera se státem podepsal smlouvy na nový blok v Dukovanech

Zásadní podrobnosti týkající se ceny za odběr elektřiny a způsobu financování současné smlouvy neobsahují. Ty budou obsaženy až v dalších smlouvách, které by měly být podepsány do roku 2024, tedy před zahájením druhé fáze projektu.

V současností vidíme projekt pro ocenění ČEZ neutrální, když se stát zavázal poskytnout ČEZu bezúročné financování výstavby (dosud nepodepsáno) a přislíbil odkup elektřiny z postaveného bloku za fixní cenu. Ta by měla jednak pokrýt dohodnuté náklady a přiměřený zisk (také dosud nepodepsáno). Kalkulace výkupní ceny by měla být založena na nákladech vlastního kapitálu, které budou reflektovat vysoké developerské riziko projektu.

V současnosti neočekáváme od projektu žádný výraznější dopad na dividendovou politiku ČEZu, ani na jeho ziskovost během fáze vývoje a výstavby (2020 – 2037), pokud nedojde k velmi výraznému překročení nákladů. ČEZ se nám tak jeví jako relativně levná dlouhodobá sázka na solidní dividendy a na plánovanou elektrifikaci EU ekonomiky.

Petr Bártek, analytik České spořitelny