Druhá vlna COVID-19 nezpůsobí pokles ceny ropy

Seskupení zemí produkujících ropu OPEC + se v průběhu tohoto měsíce dohodlo, že od příštího měsíce bude zmírňovat omezení produkce. Rozhodnutí sdružení přichází potom, co se světová ekonomika pomalu probouzí po globálním ekonomickém šoku způsobeném pandemií koronaviru. Sdružení od května omezuje produkci o 9,7 milionu barelů za den (bpd), což je přibližně 10 % celosvětové nabídky, a to v důsledku prudkého poklesu poptávky kvůli rozsáhlým blokádám zemí. Nyní však plánuje snížit tato omezení jen na 7,7 milionu bpd do prosince 2020.