Rozbřesk: Jsou zisky koruny udržitelné a co může nastartovat korekci?

Denní přírůstky nakažených opět rostou a nejistota spojená s dalším vývojem pandemie zůstává vysoká. To ovšem nebránilo české měně smazat většinu pandemických ztrát a podívat se na nejsilnější úrovně od počátku března. Dávají však zisky koruny smysl a jsou znovu dobyté pozice udržitelné?



Českou korunu dostala na pozitivní vlnu souhra několika faktorů. Nejprve to byla ochota ČNB bránit korunu proti "nadměrným ztrátám". ČNB dala jasně najevo, že by v určitou chvíli začala rozpouštět mamutí devizové rezervy (kde přesně, nevíme, odhadujeme však na úrovních nad 28,50). Souběžně s tím začala na korunu pozitivně působit i masivní reakce globálních centrálních bank, zejména amerického Fedu, který pumpuje do finančního systému likviditu nejrychleji v historii. I díky tomu se výrazně zlepšila nálada nejen na akciových ale také na rozvíjejících se trzích, což nakonec ocenily všechny středoevropské měny. V neposlední řadě koruně, stejně tak jako zlotému nebo forintu, pomohlo postupné rozvolňování karanténních opatření a schválení masivního záchranného balíku EU v celkovém objemu přesahujícím 15 % HDP.

Pro korunu bude i v dalším průběhu roku klíčové, zda vydrží optimismus na globálních trzích. Pokazit se však může řada věcí. Znepokojující jsou zejména rostoucí přírůstky COVID-nakažených v USA i v Evropě. Druhá vlna pandemie a sekundární dopady do poptávky totiž mohou vést k hlubším a trvalejším škodám v globální ekonomice, než si je řada investorů ochotna přiznat. Nejde už tolik o HDP za druhý kvartál, který bude zveřejněn na konci tohoto týdne, jako spíš o “pomalejší návrat k normálu” v druhé polovině roku. Podniky a domácnosti mohou navíc šlapat na brzdu i kvůli nejistotě spojené s americkými volbami a brexitem. A slabá poptávka může být cítit zejména v (pro střední Evropu) klíčových odvětvích jako je automotive nebo strojírenství.

Na druhou stranu masivní globální měnová expanze činí z “bezpečných” aktiv a hotovosti velice nevýhodné alternativy. Těžko proto sázet na výraznější korekci rizikových aktiv, a tím pádem i koruny. Lehce pozitivně na korunu může působit také viditelný pokles zajištění mezi exportéry v posledních měsících. Žádný impuls naopak nečekáme od ČNB. I kdyby se v budoucnu rozhoupala k akci, "nové intervence proti koruně" nejsou preferovaným nástrojem.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejšího obchodování, stejně jako ostatní měny v regionu, pozvolna oslabovala a dostala se až těsně nad úroveň 26,25 EUR/CZK. Významnější impuls však může dostat už v závěru pracovního týdne, kdy přijdou na řadu oficiální odhady HDP. Nejprve ten německý (už zítra), po kterém bude následovat odhad HDP za ČR a následně i za eurozónu. Ačkoliv půjde zatím jen o předběžná čísla, naznačí hloubku propadu, s nímž se ekonomiky musely ve druhém čtvrtletí potýkat. Pro ČNB to bude velmi významná nová informace, kterou bude mít bankovní rada na svém srpnovém zasedání k dispozici.



Zahraniční forex

Včera si eurodolar po delší době vybral pauzu a stabilizoval se pod 1,18 EUR/USD. Dnešní zasedání Fedu podle nás nepřinese nic revolučního. Již během včerejška Fed oznámil, že většinu “pandemických” programů protahuje do konce roku. Dnes si podle našeho názoru J. Powel spíše připraví půdu pro výraznější novinky a revizi měnové politiky, kterou představí až na tiskové konferenci v září.