Dnešní Fed představuje pro dolar riziko dalšího oslabení

Americký dolar dlouhodobě oslabuje. Za tímto vývojem stojí hned několik proměnných, od citelnějšího zájmu o rizikovější měny přes nejistotu ohledně zhoršujícího se výhledu americké ekonomiky, a samozřejmě i regionální faktory, jako je například u eura schválený fond obnovy EU nebo nad očekávání lepší data, viz německý Ifo index. Slabé zelené bankovky pak mají přesah do dalších aktiv, především do akcií a zlata. V rámci aktuálního týdne se patrně nedočkáme příliš zpráv, které by americké měně pomohly dosavadní pohyb zvrátit. Naopak. Kupříkladu dnešní zasedání měnového výboru Fedu představuje pro dolar riziko dalšího oslabení.

Všeobecná očekávání jsou nastavena na měnovou politiku Fedu beze změny, tedy sazby nadále na technické nule, nezměněny by pak měly zůstat i všechny programy dodávek likvidity, jejichž cílem je, například v případě QE, posun výnosové křivky směrem dolů, a tím i celkové uvolnění měnových podmínek skrze úrokový kanál. Podobným způsobem pak v posledních týdnech působí i oslabující dolar, který největší ekonomiku světa ovlivňuje prostřednictvím kurzového kanálu.

Akomadace měnové politiky byla ze strany Fedu zcela bezprecedentní a z hlediska hodnocení se nebojíme říci, že adekvátní. Extrémní dodávky likvidity bezesporu stojí za výrazným růstem akciových trhů. Jak jsme však upozornili již dříve, hodnotit výhled americké ekonomiky na základě vývoje Wall Street je zcela nadnesené, například při srovnání s dluhopisovým trhem. Tam naši pozornost nedávno upoutal vývoj výnosů dluhopisů očištěných o inflaci, které se dostaly na svá historická minima, a to v záporu. Byť tato situace může naznačovat výraznou nervozitu ohledně inflačního výhledu, resp. výhledu výstupu, zaměříme-li se vedle toho na jiné instrumenty, najdeme obrázek poněkud jiný. Jde například o vývoj break even inflace, která postupně roste (forward inflační swapy jsou pak v zásadě flat). Rozdíl mezi těmito instrumenty může být dán například vyšší, avšak již postupně se normalizující, volatilitou TIPS, která jakmile se ustálí, měla by přinést i usazení výnosů na pomyslném, byť stále extrémně nízkém, dně.

Výstup je každopádně jasný. Výhled inflace je daleko pod cílem, stejně tak i dosažení dalšího mandátu Fedu v podobě plné zaměstnanosti. Tím pádem si bude americká centrální banka nadále udržovat aktuální podobu extrémně uvolněné měnové politiky s tím, že jakmile by se situace zhoršila, měnový výbor bude připraven opatření upravit směrem k co největšímu uvolnění měnových podmínek. O zavedení záporných sazeb by se podle nás jednat nemělo. Co však zůstává otevřeným tématem, na které by ve zbytku roku, nikoli dnes, mohlo dojít, je řízení výnosové křivky jakožto stabilizační opatření podporující uvolňující se měnové podmínky.

Sledovat vedle toho budeme samozřejmě i komentáře k vývoji ekonomiky, a to nejen vzhledem ke zveřejněným ekonomických datům, ale přeneseně i těm zdravotnickým svázaným s vývojem pandemie koronaviru. Vzhledem k tomu, že jsme se přesunuli do druhé poloviny roku, padnou zřejmě i první otázky na revizi strategie a rámce fungování americké měnové politiky. Na tuto změnu však podle nás dojde až v době, kdy si bude Fed zcela jist stabilitou a hladkým fungování trhů i transmisního mechanismu měnové politiky.

Celkově předpokládáme, že výstup z dnešního Fedu vyzní holubičím tónem, tudíž by se dolar mohl ocitnout pod další tlakem na oslabení. Globální oslabování zelených bankovek se v posledních týdnech projevilo i na rozchodu volatility trhů, kde ty dluhopisové a akciové zažívají konsolidaci na nižších úrovních, zatímco u devizových výkyvy a očekávání dalších výkyvů rostou. V tomto směru bude klíčové, kde se dolarová slabost zastaví. Ve dvojici s eurem budeme například sledovat případné komentáře ze strany ECB, která má z historického hlediska ve zvyku slovně – prostřednictvím svých členů – intervenovat proti intenzivnímu posilování eura, byť samozřejmě necíluje jeho kurz. V tomto směru ale podle nás existuje prostor pro další posun, a to až nad hranici 1,1800 EURUSD.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1739 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 93,66 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1659 do 1,1744 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,28 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,17 až 26,32 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,23 až 22,57 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

