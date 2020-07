Sumner: Jak udělat z USA ráj libertariánů

Monetarista Scott Sumner se na svém populárním blogu zamýšlí nad současnou situací v USA, tamní ekonomikou a tím, jak by šlo věci zlepšit. Ekonom píše, že „když se všechny zprávy zdají být špatné, pomůže pohled do historie, například na roky 1913–1914“. Co se v těchto letech stalo? „Spojené státy vyhlásily válku drogám a vše skončilo obrovskou pohromou. Spojené státy zavedly daň z příjmů a skončilo to další pohromou,“ píše Sumner.



Tím výše pohrom ale nekončí. Podle ekonoma jí totiž bylo i vytvoření Fedu v roce 1913. „Nejsem zastáncem názoru, že je třeba Fed zrušit, ale není možné jej kombinovat se zlatým standardem,“ vysvětluje Sumner. A pokračuje: Evropa začala v roce 1914 s naprosto zbytečnou válkou a Spojené státy se k ní záhy přidaly. Wilson se stal v roce 1913 prezidentem a také téměř dokonalým mixem někoho, kdo se mýlil v otázce občanských práv, svobod, ekonomické politiky a politiky zahraniční.





Sumner tak tvrdí, že s tím, kdo se v USA uchází o prezidentský úřad, s tím, jak USA vstoupily do studené války s Čínou , jak roste globální nacionalismus a s dalšími problémy by vše mohlo být horší. A je dobré mít na paměti, že svět od roku 1914 výrazně postoupil třeba v otázce lidských práv. Něco jiného ale platí o ekonomické politice a Sumner píše, že pro něj zůstává v podstatě ideálem stav z roku 1912 spojený s cílením nominálního produktu. Co by to konkrétně znamenalo?Podle ekonoma by americký finanční systém měl přejít do stavu, kdy budou zrušeny rezervy bank držené u Fedu a systém bude stát ze 100 % na oběživu. K tomu by měla být zrušena FDIC, která poskytuje pojištění depozit a stará se o stabilitu finančního systému. A zrušit je podle ekonoma také třeba regulaci zaměřenou proti „příliš velké na to, aby padly“. Fed by pak měl pouze zabezpečit, aby v ekonomice bylo dost peněz na to, aby bylo dosahováno cíle ve formě určité výše nominálního produktu.„V Saúdské Arábii nyní mohou řídit i ženy. V Číně mohou mít více než jedno dítě. Ale v Americe nedovolují dvacetiletému člověku koupit si pivo O’Douls. Minulý týden jsem byl kárán za to, že jsem byl v nafukovacím člunu bez vesty na jezeře, kde je to k břehu maximálně 90 metrů. A to je mi 64,“ píše ekonom s tím, že v Evropě by se asi divili i tomu, co je v USA potřeba k nákupu piva s 0,5 % alkoholu V jiném článku se ekonom věnuje zprávám z Financial Times, které hovořící o útlaku Ujgurů, k němuž dochází v Číně . Ta je podle Sumnera často nazývána komunistickou a marxistickou zemí, ale „to jsou nesmysly. V Číně jsem byl a mohu vás ujistit, že komunistického na ní není vůbec nic.“ Sumner v souvislosti se zprávami o Ujgurech tvrdí, že pro Čínu je naopak charakteristické následující:Jde o zemi, kde panuje útlak, autoritářství, zastrašování a nacionalismus. Ekonomika je smíšeného typu, společnost není tolerantní vůči menšinám a ženám. A v neposlední řadě se tu vyučuje falešná historie, kde jsou vyzdvihovány úspěchy komunistické strany a klade se důraz na to, jak byla Čína obětí jiných.Zdroj: The Money Illusion