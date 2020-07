Steinbock: Dluhy na rekordech, ekonomika padající o 9 % a za vším ideologická slepota

Další vlna COVID-19 v USA „dláždí cestu k dluhovému rekordu, a to i pokud vezmeme v úvahu výši vládních dluhů na konci druhé světové války“. Na stránkách Economonitor to píše Dr. Dan Steinbock, zakladatel společnosti Difference Group, a dodává, že negativní dopady budou znatelné v celé globální ekonomice.

Steinbock vypočítává, že Spojené státy reagovaly na pandemii pozdě a ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi dělaly chyby. A i to se projevuje tím, jak prudce nyní v této zemi rostou vládní dluhy. „Ještě před dvěma čtvrtletími byly federální dluhy na 23 bilionech dolarů, což představuje 106 % HDP. Za pouhá dvě čtvrtletí se zvedly na 27 bilionů dolarů.



Navíc prudce klesl produkt a zadlužení se tak v poměru k HDP pohybuje na 133 %. To je více než v Itálii v roce 2018 či v Řecku před jeho dluhovou krizí v roce 2010,“ píše ekonom. Zadlužení USA bude navíc dále růst a ve srovnání s Řeckem a Itálií je tu jeden podstatný rozdíl: Tyto dvě země nefungují jako kotva globálního finančního systému.



Ekonom tvrdí, že americká vláda měla informace o COVID-19 již na počátku ledna, ale nejednala. A to samé platilo i poté, co Světová zdravotnická organizace na konci ledna veřejně varovala před pandemií. „Když mobilizace začala, bylo pozdě a byla neefektivní.“ Srovnání s Kanadou přitom podle ekonoma ukazuje, že vývoj v oblasti počtu nakažených mohl být úplně jiný, než jaký je nyní pozorován v USA . Což se projevuje i na dluhové dynamice.„Na konci druhé světové války byl poměr federálních dluhů k HDP na téměř 120 %. Díky dlouhodobému růstovému potenciálu a globálnímu oživení míra zadlužení rychle klesla. Dnes zadlužení překročilo poválečný rekord , a to se nacházíme v období míru. Americká ekonomika se už před recesí vyvolanou pandemií nacházela v dlouhodobém útlumu a nyní nemá potřebný potenciál k růstu, jako tomu bylo po válce,“ míní Steinbock.Oživení bude podle ekonoma kvůli současné epidemické situaci pomalejší, než se dříve čekalo. Zatímco před časem se hovořilo o 5% celoročním poklesu, nyní je podle něj pravděpodobnější 8 – 9% pokles americké ekonomiky a „frustrovaní mohou být ti, kteří doufali, že nezaměstnanost zůstane pod 8 %“. A na firmy vedle epidemie dolehnou i „pomýlené obchodní války“. Pravděpodobnější je, že se dostane na 9 % či výš.Podle ekonoma k ničemu z výše uvedeného nemuselo dojít, kdyby vláda ve Washingtonu nepropadla „ideologické slepotě“. Jelikož se tak ale stalo, „je to ta nejrychlejší cesta dolů.“Zdroj: The Economonitor