Okénko trhu - ECB zpřísňuje omezení pro banky

Evropská centrální banka dnes vydala další sadu opatření cílených na banky eurozóny , kterými chce zajistit jejich stabilitu v kontextu pandemického zhoršení ekonomické situace. ECB bankám uložila další pozastavení výplat dividend, tentokrát alespoň do ledna příštího roku. Po stejnou dobu by se banky měly zdržet nákupů vlastních akcií. Zároveň od nich ECB očekává, že budou „extrémně umírněné“ v politice výplat bonusů.

Ve Spojených státech pokračuje politický boj o podobu vládní podpory pro tamní ekonomiku zasaženou epidemií. Republikánští senátoři představili svůj pohled na záchranný balíček v hodnotě 1 bilionu dolarů. To je citelně méně, než kolik navrhují demokraté, kteří by raději viděli 3,5 bilionu. Patrně největší rozdíl mezi oběma návrhy spočívá v podpoře v nezaměstnanosti, kterou by republikáni snížili z 600 na 200 dolarů týdně. Další neshody panují v oblasti státních dotací či speciální podpory pro nízkopříjmové skupiny. Američtí politici by se nyní měli urychleně pokusit nalézt shodu, jelikož do tamních parlamentních prázdnin zbývají již jen dva týdny.

Teprve dnes se začíná zdát, že se zastavila jízda české koruny, která v uplynulém týdnu téměř nepřetržitě posilovala proti euru. Impulsem pro tento vývoj bylo nalezení shody nad podobou záchranného balíčku Evropské unie v hodnotě 750 mld. eur. Od té doby koruna stihla posílit o úctyhodných 1,5 %, tedy z okolí EUR/CZK 26,55 až pod EUR/CZK 26,20.

Dnes ovšem nabrala opačný směr, od rána mírně oslabuje a momentálně se nachází nad EUR/CZK 26,25.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.